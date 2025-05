Attendez-vous à bientôt acheter votre iPhone plus cher

Les modèles de la série iPhone 17 devraient voir leur prix augmenter par rapport à ceux des iPhone actuels. Apple va répercuter les droits de douane en vigueur aux États-Unis à tout le monde, sous couvert de nouveautés matérielles et logicielles.

Apple aurait l'intention d'augmenter le prix de ses mobiles avec la sortie des iPhone 17. L'information provient du Wall Street Journal, qui cite des “sources proches du dossier”. La raison principale de cette hausse de tarifs serait liée aux droits de douane décidés par le gouvernement Trump sur les produits importés de Chine, où l'iPhone est justement fabriqué.

Mais dans sa communication, Apple ne va pas évoquer ce facteur pour justifier l'augmentation de prix, rapporte le média économique. La firme va plutôt insister sur l'intégration de nouvelles fonctionnalités et un design remis au goût du jour pour faire passer la pilule. Les consommateurs auront ainsi l'impression de payer plus cher pour un produit qui vaut le coup, et pas seulement à cause de barrières douanières. Cette stratégie va aussi permettre à légitimer des prix plus élevés dans d'autres marchés que les États-Unis, en Europe par exemple.

Un iPhone 17 plus cher, et pas uniquement aux États-Unis

La situation évolue constamment, mais pour l'instant, des droits de douane de 20 % sur tous les produits en provenance de Chine restent en vigueur. Une désescalade a été amorcée au niveau des fameux “droits de douane réciproques”, qui avaient quant à eux atteint 125 %, et qui viennent d'être rabaissés à 10 % suite à un accord entre les États-Unis et la Chine. Apple tente de trouver des alternatives pour la production de ses appareils afin d'esquiver cette taxation, mais l'essentiel des iPhone de cette année sortiront tout de même d'usines chinoises.

On sait que l'iPhone 17 va avoir droit à un tout nouveau design. Le bloc photo va être redessiné pour s'étendre sur toute la largeur de panneau arrière, un peu à la manière de ce que fait Google depuis plusieurs générations de Pixel. L’iPhone 17 Air et sa conception tout en finesse et légèreté devrait aussi donner l'occasion à Apple de faire gonfler les tarifs par rapport à ceux de l'iPhone 16 Plus. En termes de fonctionnalités, on ne sait pas trop à qui s'attendre. La marque à la pomme a échoué à tenir ses promesses en matière d'IA avec ses derniers iPhone, mais elle devrait revenir à la charge avec de nouvelles annonces cette année.