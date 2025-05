Les dimensions du Galaxy Z Fold 7 ont fuité, Samsung s’apprête à battre un record de finesse

Le futur Galaxy Z Fold 7 se précise peu à peu. Selon une fuite très détaillée, Samsung s’apprête à sortir son modèle pliable le plus fin à ce jour.

Les smartphones pliables continuent de gagner en popularité, et Samsung reste en tête de ce marché. Chaque année, le constructeur affine ses modèles pour les rendre plus pratiques à utiliser au quotidien. En 2025, le Galaxy Z Fold 7 s’apprête à prendre la relève avec un design encore plus soigné. Selon les dernières fuites, ce nouveau modèle pourrait battre un record en termes de finesse et de format.

D’après des informations partagées par le leaker @UniverseIce, le Galaxy Z Fold 7 afficherait des dimensions de 158,4 x 143 x 3,9 mm lorsqu’il est ouvert. En comparaison, le Z Fold 6 mesure 153,5 x 132,6 x 5,6 mm. On observe donc un smartphone plus grand, plus large et surtout beaucoup plus fin. Avec seulement 3,9 mm d’épaisseur une fois déplié, il deviendrait le pliable le plus mince jamais proposé par Samsung, dépassant aussi le modèle Fold SE de 2024.

Le Galaxy Z Fold 7 adoptera un design plus fin et des bordures d’écran presque invisibles

Cette finesse ne concerne pas seulement le format général. Samsung aurait aussi retravaillé les bordures autour des écrans. Le Galaxy Z Fold 7 disposerait de bords internes de seulement 1 mm, contre 1,9 mm sur le Z Fold 6. L’écran externe serait également affiné avec des bordures réduites à 1,2 mm. Ces ajustements, bien que discrets, participent à un design plus moderne et à une sensation visuelle plus immersive, surtout lorsque le smartphone est ouvert.

Pour le moment, Samsung n’a pas confirmé la date de lancement. Mais plusieurs sources évoquent un événement début juillet 2025 à New York, lors duquel le Galaxy Z Fold 7 serait présenté aux côtés du Z Flip 7. Ce calendrier reste cohérent avec les lancements précédents. En attendant, ces fuites offrent un aperçu convaincant d’un appareil qui mise sur l’élégance et la compacité. Le Fold 7 pourrait bien s’imposer comme le modèle pliable le plus abouti de 2025. La marque pourrait aussi en profiter pour présenter de nouvelles fonctions logicielles optimisées pour ce format pliant, afin de renforcer l’intérêt pour sa gamme haut de gamme.