Vos amis vous envoient beaucoup de vidéos par message ? Alors vous allez aimer ce changement sur Android

Google Messages teste un raccourci de suppression des vidéos, une option bien pratique quand vous manquez de stockage sur votre appareil.

Depuis l'intégration du protocole RCS dans Google Messages, on peut envoyer des vidéos et autres contenus multimédia à l'envi sans devoir passer par une application de messagerie tierce de type WhatsApp. L'utilisation des SMS se raréfie d'ailleurs en France, cette technologie étant devenue trop limitée pour les utilisateurs.

Le problème, c'est que l'on a souvent au moins une personne dans nos contacts qui a tendance à abuser du partage de vidéos, ce qui peut vite se traduire par une saturation de l'espace de stockage de son smartphone. Google Messages permet déjà de les supprimer pour économiser de la place, mais un changement d'interface va permettre de réaliser cette action plus rapidement.

Google Messages fait la chasse aux vidéos

En analysant le code de la dernière version bêta de Google Messages, Android Authority a découvert que Google teste l'ajout d'une icône de corbeille à côté des vidéos affichées dans les discussions de l'application. Celle-ci remplace le bouton de partage/transfert, qui permet de renvoyer le contenu à un autre contact. Ce changement n'est présent que pour les vidéos, pas pour les images ou le texte.

En appuyant sur cette nouvelle icône, l'utilisateur peut alors vite supprimer la vidéo. Jusqu'ici, il fallait rester appuyer longuement dessus, pour afficher le bouton de suppression en haut de l'écran. Cette option est bien plus pratique pour supprimer de nombreuses vidéos à la volée. On perd par contre le raccourci pour partager les vidéos à d'autres contacts. Peut-être que Google estime que la fonctionnalité de suppression est plus utile que celle de partage dans le cas des vidéos. Obliger les utilisateurs à passer par une étape supplémentaire pour transférer une vidéo peut aussi contribuer à réduire le partage impulsif.

Le plus pratique pour les utilisateurs serait que Google leur laisse le choix de personnaliser leur expérience en fonction de leurs besoins. Mais pour ce genre de particularité d'interface, les développeurs ne laissent souvent pas le choix : tout le monde est logé à la même enseigne. Ce changement est en cours de test et pourrait arriver prochainement via une mise à jour.