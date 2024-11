Fnac et Darty lancent la phase ultime du Black Friday : des promotions encore plus folles

C'est la dernière ligne droite du Black Friday chez Fnac et Darty. Le vendredi 29 novembre 2024, les deux sites du groupe ont lancé la vague ultime de leurs offres. Découvrez ici tous les bons plans incontournables.

La Fnac et Darty proposent des réductions importantes depuis quelques semaines lors de la phase des avant-premières de l'édition 2024 du Black Friday. Le mois du Black Friday comme on l'appelle désormais est rentré dans sa dernière ligne droite le vendredi 29 novembre avec la vague finale des promotions.

Chez la Fnac, en plus des réductions déjà proposées à la base, vous pouvez profiter de 10 € de remise tous les 100 € d'achat avec le code promo BF10 si vous êtes adhérent. Il s'agit d'une offre flash qui se termine le 29 novembre à 10h. Voici sans plus tarder les meilleures promotions du Black Friday chez la Fnac et Darty.

Black Friday sur la Fnac et Darty : le top des offres de la phase finale

Consoles et jeux

75 € de réduction sur la PS5 Slim standard et digitale : dès 374 € au lieu de 449 €

Console Xbox Series X avec le jeu Star Wars Outlaw à 499 € au lieu de 629 €

Smartphones

Tablettes

PC portables

TV

Audio

Maison / objets connectés

VOIR PLUS D'OFFRES DU BLACK FRIDAY CHEZ LA FNAC

VOIR PLUS D'OFFRES DU BLACK FRIDAY SUR DARTY

PS5 Slim numérique et standard dès 374 € au lieu de 449 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La reine des consoles fait partie des produits phares en promotion dans le cadre du Black Friday chez la Fnac et Darty. Le bon plan porte sur la version slim de la console de Sony qui apporte quelques améliorations par rapport au modèle d'origine.

La PS5 Slim fait l'objet d'une réduction de 75 € aussi bien dans sa version digitale que standard. La première est à 374 € au lieu de 449 €. Si vous préférez la version standard disposant d'un lecteur de disque physique, celle-ci est à 474 € au lieu de 549 €. C'est le moment de préparer vos cadeaux de Noël. Après le 2 décembre, soit lundi prochain, il sera trop tard.

Xbox Series X avec le jeu Star Wars Outlaw à 499 € au lieu de 629 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La console de dernière génération de Xbox est aussi en promotion pendant le Black Friday chez Fnac Darty. Alors qu'elle coûte normalement 549 € seule, la Xbox Series X est ici à 499 € dans un pack qui l'associe au jeu Star Wars Outlaw. L'ensemble se vend habituellement au prix de 629 €. La Fnac propose donc une réduction de 130 €.

Redmi Note 13 Pro 5G à 299 € au lieu de 399 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous recherchez un smartphone à moins de 300 € durant le Black Friday, le Redmi Note 13 Pro 5G est une offre à ne pas manquer. C'est l'un des modèles les plus populaires du catalogue de Xiaomi et il fait l'objet d'une réduction de 100 € en ce moment. C'est une remise non négligeable sachant que le smartphone est proposé à la base à un prix très intéressant.

Vous pouvez donc l'acheter dans le cadre du Black Friday chez Fnac Darty à 299 € au lieu de 399 €. Le bon plan porte sur la version avec 256 Go de stockage et sur tous les coloris.

Galaxy S24 Ultra à 999 € au lieu de 1469 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Environ 500 € de remise, c'est ce que propose la Fnac en ce moment sur le Galaxy S24 Ultra, le plus avancé des derniers smartphones haut de gamme de Samsung. Alors que son prix conseillé est de 1469 €, le smartphone s'affiche en ce moment tout juste sous la barre des 1000 €.

Si vous avez le Galaxy S24 dans votre collimateur, mais le trouviez trop cher, voici enfin une occasion de vous l'offrir à un prix plus accessible. 999 €, c'est en effet le tarif le plus bas de mémoire que nous avons vu sur ce modèle qui se distingue par ses caractéristiques ultra haut de gamme et son sylet S Pen.

iPhone 14 Plus à 669 € au lieu de 869 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (DARTY)

La Fnac et Darty proposent une belle réduction sur l'iPhone 14 Plus. Le smartphone Apple est disponible à partir de 669 € au lieu de 869 €, ce qui correspond à une remise de 200 €. Notez que ce modèle avait été lancé à 1169 €, ce qui rend la réduction encore plus attrayante.

ça, c'est pour la version 128 Go. Si vous préférez les grands espaces de stockage, la version 512 Go est également en promotion pour 799 € au lieu de 1249 €.

Xiaomi 14 512 Go à 599 € au lieu de 1099 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (Darty)

Un autre deal sur les smartphones que nous trouvons super intéressant pour ce Black Friday. Alors qu'il est sorti cette année au prix de 1099 €, le dernier haut de gamme de Xiaomi est disponible quasiment à moitié prix pour le Black Friday.

Le Xiaomi 14 est ainsi affiché à 599 € au lieu de 1100 € chez la Fnac et Darty dans sa version avec 512 Go de stockage. C'est le moment plus que jamais de vous offrir ce modèle qui n'a rien à envier à ses concurrents sur le segment haut de gamme. Et pourtant, il est ici disponible au prix d'un milieu de gamme premium.

LG OLED G4 55 pouces ou 65 pouces à partir de 1590 € au lieu de 2000 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La meilleure TV OLED de LG est aussi en promotion chez la Fnac et Darty pour le Black Friday. Si vous visez ce qui se fait de mieux sur le marché, cette référence est faite pour vous. La LG OLED G4 est sous la barre des 1600 € dans sa version de 55 pouces au lieu de 2000 €.

Mais ne vous y trompez pas, ce modèle avait été lancé cette année à 2499 €, ce qui correspond en réalité à une réduction de presque 1000 €. C'est pareil pour la version de 65 pouces si vous préférez les grands formats.