Sur Amazon, c’est le dernier jour du Black Friday : dans quelques heures, ils sera trop tard

Le Black Friday n'est pas encore terminé sur Amazon. Chaque année, le Cyber Monday marque le dernier jour de ce marathon de bons plans. Dans quelques heures, il sera trop tard.

Chaque année, le Cyber Monday enregistre des ventes encore plus importantes que celles du Black Friday selon les statistiques officielles. Il ne reste plus que quelques heures pour profiter des meilleures offres de cette fin d'année. Si vous n'avez pas encore pu trouver votre bonheur ces derniers jours, il est encore temps de passer à l'action.

Smartphones, consoles de jeu, écouteurs et casques sans fil, aspirateurs robots et balais… les grandes catégories de produits high-tech dont toujours l'objet d'un déstockage important.

Enceintes Amazon Echo, Fire TV Stick, produits Blink et Ring : les offres du Cyber Monday sur les appareils Amazon

Cyber Monday Amazon : c'est le dernier jour du Black Friday

Les offres ultimes sur les consoles et accessoires

Dernière chance pour acheter un iPhone, un Galaxy ou un Xiaomi au meilleur prix

Black Friday sur les écouteurs, casques et enceintes portables

Black Friday Amazon : dernier jour de promo sur les montres et bracelets connectés

Informatique

Aspirateurs et électroménager

PS5 Slim numérique et digitale à partir de 374 € au lieu de 449 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Dans le rayon des consoles, l'offre sur la PS5 Slim est la meilleure du Black Friday. Lancée il y a quelques mois, la version compacte de la console de Sony fait ici l'objet d'une réduction de 75 €. Que vous préfériez la version digitale ou standard, la réduction s'applique à toutes les deux. La première est à 375 € au lieu de 450 € et la seconde à 475 € au lieu de 550 €.

En plus d'être plus compacte, la PS5 Slim apporte quelques améliorations, y compris une capacité de stockage plus importante. On passe d'un peu plus de 800 Go à 1 To. La console est par ailleurs modulable désormais. Le lecteur de disques physiques peut être ajouté ou retiré. En d'autres termes, même si vous achetez la version numérique maintenant, vous pourrez la faire évoluer en version standard par la suite.

Pixel 8a à 179 € au lieu de 649 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors qu'il a été lancé au prix de 649 € cette année, le Pixel 8a est en promotion pour le Black Friday à 349 € sur Amazon. Il est quasiment à moitié prix. Si vous recherchez un bon smartphone sous la barre des 400 €, c'est l'une des meilleures offres du moment et elle est à retrouver sur Amazon.

Pour rappel, le Pixel 8a est un excellent smartphone pour prendre des photos. Il est aussi performant, puisqu'on y retrouve le SoC Google Tensor G3, le même qui équipe les Pixel 8 et 8 Pro.

Enceinte Bluetooth JBL Flip Essential 2 à 69 € au lieu de 109 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

On ne présente plus JBL, la marque américaine qui propose des accessoires audio avec une excellente qualité de son. Si vous recherchez une enceinte Bluetooth portable pour le Black Friday, la JBL Flip Essential 2 est au petit prix de 69 € au lieu de 110 € habituellement. Pour ce tarif-là, il propose un son pur et puissant, un design solide, et une autonomie de 10h environ.

Aspirateur laveur Dreame H14 Pro à 499 € au lieu de 699 € (terminé)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le nouvel aspirateur balai laveur star de Dreame est aussi à un très bon prix sur Amazon pendant le Black Friday. Au lieu de 699 €, vous pouvez l'acheter à son meilleur prix depuis le lancement, soit à 499 €. Cela correspond à une réduction de 200 €. Pour ce prix-là, le Dreame H14 Pro offre un rapport qualité prix imbattable.

Casque Sony WH-1000 XM4 à 214 € au lieu de 299 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jamais depuis son lancement le casque Sony WH-1000XM5 n'aura été aussi abordable sur Amazon. Pour le Black Friday, il est à 214 € au lieu de 299 €. La réduction est encore plus intéressante quand on sait que ce casque avait été lancé à 379 €.

Malgré la sortie de son successeur, le XM5, ce modèle reste très populaire pour la simple raison que c'est une excellente alternative. Vous profitez toujours d'une qualité de son et d'une réduction de bruit de haut vol. Un des meilleurs deals dans le rayon audio.

Asus Vivobook 14s (Ryzen 5 7520U, 16/512 Go) à 449 € au lieu de 599 €

CLIQUEZ IC POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Dans la catégorie des PC portables bureautique, l'Asus Vivobook 14s est l'un des meilleurs bons plans du Black Friday Amazon. Si vous recherchez un laptop performant pour moins de 500 euros, ce modèle s'affiche en ce moment à 449 € au lieu de 599 € habituellement.

Pour ce prix, il intègre un processeur AMD Ryzen de dernière génération, en l'occurrence le Ryzen 57520U épaulé par 16 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD NVMe.

Galaxy Z Flip 6 à 989 € au lieu de 1 199 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Z Flip 6 est le smartphone pliable le plus populaire de Samsung. Grâce au Black Friday, son prix est en baisse de plus de 200 €. Vous pouvez en effet l'avoir en ce moment à 984 € au lieu de 1199 € seulement sur Amazon. Cela correspond à une réduction de près de 20%.