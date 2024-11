Avec jusqu’à 500 € de réduction, ces aspirateurs robots passent à prix ultra canon !

Vous cherchez un aspirateur robot pour vous alléger de la corvée du ménage ? ECOVACS vient de dévoiler ses promotions du Black Friday ! C’est le bon moment pour vous équiper à petit prix avec des réductions qui vont jusqu’à 500 €. Voici notre sélection des meilleures offres.

Découvrez les meilleures offres Black Friday ECOVACS

Passer l’aspirateur n’est pas votre fort ? Les aspirateurs robots vous offrent la possibilité d’économiser votre temps précieux en s’occupant de cette tâche à votre place. Spécialisée dans la fabrication de robots de service, ECOVACS propose des aspirateurs 2-en-1 à la fois puissants et simples d’utilisation.

Et bonne nouvelle, pour le Black Friday, la marque casse le prix de nombreux modèles, vous permettant de vous équiper à prix réduit !

Les aspirateurs robots haut de gamme à la fois performants et polyvalents sont généralement hors de prix. Mais avec les promotions, vous pouvez vous équiper des meilleurs appareils sans y laisser un bras. Pour le Black Friday, ECOVACS a décidé de casser le prix de l’excellent DEEBOT T30 PRO OMNI. Normalement en vente à 999 €, il chute exceptionnellement à 699 €.

Vous cherchez un aspirateur 2-en-1 capable nettoyer en profondeur ? Le DEEBOT T30 PRO OMNI est le modèle qu’il vous faut. Il dispose d’une puissance d’aspiration de 11000 Pa et embarque une serpillière pour en venir à bout des poussières et saletés incrustées grâce à l’eau chaude. Il est efficace aussi bien sur la moquette que sur les sols durs. De plus, le système de double peigne vous évite les enchevêtrements de poils et de cheveux.

Grâce à la technologie TruEdge, le nettoyage humide s’effectue au plus près des bords pour un résultat optimal. Par ailleurs, comme il est intelligent, il est capable d’adapter le nettoyage pour une meilleure élimination des taches.

Enfin, la station compacte OMNI vous permet de gagner du temps car elle est équipée d’un réservoir d’eau. L’aspirateur robot s’autovidange et est capable de se remplir tout seul.

Tout comme le DEEBOT T30 PRO OMNI, le DEEBOT T30S PRO OMNI est actuellement en promotion pour le Black Friday. C’est également un modèle puissant qui profite d’une aspiration de 11 000 Pa.

Cet aspirateur robot 2-en-1 effectue le nettoyage des serpillières à l’eau chaude à 70°C. Cela permet de dissoudre plus facilement les saletés tenaces tout en éliminant les contaminations croisées. Le séchage se fait aussi à l’air chaud pour empêcher la prolifération des bactéries, évitant ainsi les odeurs désagréables. L’intérieur de votre maison reste sain.

On retrouve par ailleurs les mêmes technologies ZeroTangle contre les enchevêtrements des poils et des cheveux et TruEdge qui permet à la serpillière d’atteindre tous les recoins. Enfin, le DEEBOT T30S PRO OMNI est capable de détecter les zones très sales pour réaliser un nettoyage plus accentué, et est également fourni avec sa station, qui est néanmoins moins compacte que celle du DEEBOT T30 PRO OMNI.

Vous cherchez un modèle encore plus complet ? Le DEEBOT T30S COMBO COMPLETE est également en promotion et vous permet d’avoir un aspirateur balai multifonctions en plus.

Votre budget est plus restreint ? Pas d’inquiétude, ECOVACS propose également des modèles polyvalents à un budget plus accessible. C’est le cas du DEEBOT N20 PLUS. Normalement en vente à 399 €, le prix de cet aspirateur robot chute à 299 € seulement.

Ne vous fiez pas à son petit prix, le DEEBOT N20 PLUS est un aspirateur polyvalent qui ne manque pas d’atouts, à commencer par sa puissance d’aspiration de 8000 Pa. Cela lui permet d’aspirer sans effort toutes les poussières sur tous types de sols.

Ce modèle embarque aussi la technologie ZeroTangle qui évite que les poils et les cheveux ne s’emmêlent autour de la brosse. Le nettoyage humide OZMO rafraichit le sol et la planification intelligente de trajectoires TrueMapping vous fournit rapidement une cartographie de vos pièces pour un nettoyage optimal.

Enfin, la station de vidage automatique vous évite d’avoir à vider trop souvent votre aspirateur robot. Les versions N20 et N20 PRO PLUS sont également en promotion.

Durant le Black Friday, ECOVACS casse le prix de nombreux produits. C'est le cas des aspirateurs robots DEEBOT mais aussi des robots lave-vitres WINBOT et des robots tondeuses GOAT.

Voici d’autres offres à ne pas manquer :

