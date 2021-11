Pour le Black Friday Amazon, ce PC portable Acer Nitro avec RTX 3060 profite de 300 € de réduction

Le Black Friday Amazon continue et il est possible de faire de belles affaires, notamment pour les personnes à la recherche d'un PC portable gamer. Le modèle Acer Nitro AN515-45-R9F1 fait l'objet d'une belle réduction de 300 euros du coté de l'enseigne en ligne Amazon qui l'affiche pour quelques heures encore à 899 € au lieu de 1 199 € en moyenne.

Après les bons plans sur les PC portables gamer MS6 GP66 Leopard, Acer Predator Helios et Asus TUF DASH F15, c'est au tour d'un modèle de la marque Acer de faire l'objet d'une promotion dans le cadre des bons plans du Black Friday du coté du géant du e-commerce Amazon. Le modèle Nitro AN515-45-R9F1 voit son prix chuter de 300 euros. Il est ainsi possible de s'en équiper sous la barre des 900 euros, à très précisément 899 €. C'est plutôt pas mal, surtout lorsqu'on sait qu'il est habituellement vendu 1 199 €.

Pour en venir à ses caractéristiques techniques, on retrouve un écran IPS d'une diagonale de 15,6”, définition Full HD 1920 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 3 ms. De quoi profiter de tous vos jeux en toute fluidité. Ensuite, pour la partie hardware, cet Acer Nitro embarque un processeur AMD Ryzen 5 5600H couplé à une carte graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 3060 (6 Go dédiés), une mémoire RAM de 8 Go, ainsi qu'un SSD d'une capacité de 512 Go.

De la partie également, un clavier rétroéclairé rouge et technologies Acer NitroSense & Acer CoolBoost pour contrôler les fonctionnalités essentielles du système et jouer en toute fluidité. Enfin, il est livré avec le système d'exploitation Windows 10 mais est éligible à la mise à jour gratuite vers Windows 11.