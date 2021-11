Offre Black Friday choc sur l’Asus TUF DASH F15, PC portable gamer avec RTX 3070 et Intel Core i7

Le Black Friday continue et on peut encore trouver quelques pépites en matière de bons plans, notamment dans le rayon gaming. LA Fnac et Darty dégaine par exemple une offre exceptionnelle sur le PC portable gamer Asus TUF DASH F15 qui passe pour la première fois sous la barre des 1 400 euros.

Les bons plans Black Friday gagnent en intensité au fur et à mesure du déroulement de l'évènement. Si on pouvait un peu plus tôt dans la journée profiter d'un bon plans pour se procurer le PC portable gamer Acer Predator Helios à prix cassé dans le cadre du Black Friday Rue du Commerce, c'est au tour du Black Friday Fnac Darty de lancer une offre tout aussi intéressante.

Les deux enseignes proposent une réduction de 33 % sur le PC gamer Asus DASH-TUF516PR-HN033T. Son prix passe alors de 1999,99 € à 1349,99 € soit 650 euros de remise immédiate. Pour ce tarif, vous avez un PC portable plutôt haut de gamme proposant des arguments de taille.

Pour commencer, il embarque une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 (8 Go GDDR6 dédiés), couplée à un processeur Intel Core i7-11370H de 11ème génération cadencé à 3,3 GHz de fréquence de base (jusqu’à 4,8 GHz en mode Turbo Boost) avec 12 Mo de mémoire cache.

Ensuite, on retrouve une mémoire RAM de 16 Go (DDR4) ainsi qu'un SSD de 512 Go et le système d'exploitation Windows 10. Un combo détonnant, qui vous permettra de jouer à n'importe quel jeu récent sans trembler. Concernant l'affichage, nous sommes en présence d'un écran LED à dalle mate d'une diagonale de 15,6 pouces, définition Full HD 1920 x 1080 pixels offrant un taux de rafraichissement de 144 Hz pour des sessions de jeu des plus fluides.

Enfin, la partie connectique et connectivité se compose des technologies sans Fil Bluetooth5.1 et Wi-Fi 802.11 ax ainsi que de un port HDMI, un port Thunderbolt et trois ports USB 3.2 Gen1. Notez également que pour son achat, vous bénéficier également de 1 mois d'abonnement offert au Xbox Game Pass et que ce PC portable Asus TUF est éligible à la mise à jour gratuite Windows 11.

