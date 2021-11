Black Friday : ce PC portable gamer Acer avec une GeForce RTX 3070 profite de 600 € de réduction

Pour le Black Friday, offrez-vous un PC portable équipée d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 à prix cassé. Le modèle Acer Predator Helios 300 PH315-53-78TB fait l'objet d'une réduction immédiate de 600 euros du coté de Rue du Commerce. Son prix dégringole alors à 1 199,99 euros au lieu de 1 799,99 € en moyenne. Une offre à saisir rapidement qui risque d'expirer d'un moment à l'autre.

Dans le cadre du Black Friday Rue du Commerce, le PC portable gamer Acer Predator Helios 300 PH315-53-78TB voit son prix tomber à 1 199,99 € au lieu de 1 799,99 € en moyenne. Le e-commerçant français propose pour l'occasion une grosse réduction immédiate de 600 euros. A ce tarif contenu, vous pouvez acheter cet ordinateur portable qui embarque une carte graphique Nvidia GeForce 3070, assez rare dans cette gamme de prix pour être souligné.

Ce n'est pas tout, il est doté d'un écran IPS 15,6 pouces de définition Full HD, avec taux de rafraichissement de 144 Hz et temps de réponse de 3 ms. Pour accompagner la carte graphique, un processeur Intel Core i7-10750H, une mémoire RAM DDR4 de 16 Go, ainsi qu'un SSD M.2 PCIe d'une capacité de 512 Go. Autre atout, il est livré avec le système d'exploitation Windows 10 et au vu de ses caractéristiques, il sera en mesure de recevoir la mise à jour gratuite vers Windows 11.

On retrouve également une webcam HD (résolution 1280 x 720), deux haut-parleurs stéréo, une puce réseau Killer Wi-Fi 6 AX1650i, un port RJ-45 (Killer Ethernet E2600), le Bluetooth 5.0, un port USB 3.2 Gen 2 (fonction charge même ordinateur éteint), deux ports USB 3.2 Gen 1, une jack 3.5 mm combo Audio/micro compatible avec les casques et smartphones 3,5mm, un port HDMI 2.0 et un Mini DisplayPort 1.4. Un PC portable gamer avec de nombreuses fonctionnalités, proposé à un tarif très avantageux pour ce Black Friday 2021.

