Avis aux clients Carrefour titulaires de la carte de fidélité ! Grâce à une double réduction, vous pouvez économiser près de 60 euros sur l'achat des écouteurs Apple AirPods 4 à l'occasion du Black Friday.

Les AirPods 4 font l'objet d'une superbe offre à saisir sur le site Carrefour ! Dans le cadre du Black Friday 2025, les écouteurs Apple sont au prix de revient de 91,20 euros au lieu de 149 euros.

La remise de presque 40% s'effectue en deux fois : une remise immédiate de 35 euros de la part de l'enseigne française de la grande distribution et une réduction fidélité de 20% (soit 22,80 euros) pour les possesseurs de la carte Carrefour.

À titre d'information, l'offre promotionnelle concerne la version de base des Apple AirPods 4 (sans réduction de bruit) et les 22,80 euros de remise fidélité sont directement versés sur la cagnotte du compte client.

Les Apple AirPods 4 sont bradés pour le Black Friday

Pour rappel, les AirPods 4 ont été officialisés par Apple au début du mois de septembre 2024. Ce sont des écouteurs qui disposent de commandes tactiles pour contrôler les morceaux musicaux et gérer les appels téléphoniques.

Les Apple AirPods 4 embarquent également la technologie sans fil Bluetooth 5.3, diverses technologies audio, une puce H2, ainsi qu'une résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau avec l'indice d'étanchéité IP54.

Du côté de l'autonomie, les AirPods 4 d'Apple sont utilisables au cours d'une durée de cinq heures par charge. Ils sont livrés avec un boîtier de chargement, pouvant être chargé en USB-C ou grâce à une solution sans fil. Cet étui assure une autonomie générale de 30 heures.