Besoin d’un VPN pas cher ? NordVPN est à un prix jamais vu pendant les French Days

Pour les French Days de la rentrée, NordVPN propose son offre la plus généreuse de ces derniers mois. En ce moment, le VPN est accessible dès 2,49 € par mois grâce à des réductions allant jusqu'à 71%. La promotion est valable jusqu'au 26 septembre 2022 inclus, mais disponible pour un nombre limité de personnes.

C'est parti pour les French Days de l'automne. Et pour l'occasion, NordVPN vient de lancer une promotion spéciale qui est valable du 23 au 26 septembre 2022. Durant cette période, le VPN est à seulement 2,49 € par mois les deux premières années, avec 3 mois d'abonnement offerts. L'offre concerne le VPN de base, mais aussi des packs associant d'autres services pour votre sécurité en ligne.

NordVPN propose en effet les services NordPass et NordLocker dans deux bundles au choix. Ceux-ci sont destinés à ceux qui recherchent un gestionnaire de mot de passe, un scanner de vulnérabilités ou encore un stockage Cloud confortable et sécurisé.

French Days chez NordVPN : jusqu'à 71% de réduction

Vous avez le choix entre trois formules pour souscrire à NordVPN tout en profitant de son opération French Days de la rentrée. L'offre s'applique uniquement à l'abonnement de 2 ans (+3 mois gratuits) avec le code promo exclusif FRENCHPHON (celui-ci s'applique automatiquement en cliquant sur le lien ci-dessous).

La formule de base est à 2,49 € par mois au lieu de 7,89 € par mois. Cela correspond à une réduction de 68,44 %. Cette formule inclut un VPN, une protection contre les virus ainsi qu'un bloqueur de suivi et de publicités. Voici toutes les formules en promotion :

NordVPN 2 ans + 3 mois gratuits : 2,49 €/mois grâce à 68% de réduction .

. NordVPN avec NordPass 2 ans + 3 mois gratuits : 3,29 €/mois grâce à 67% de réduction .

. NordVPN avec NordPass & NordLocker 2 ans + 3 mois gratuits : 4,49 €/mois grâce à une réduction de 71%.

Notez que le code promo est valable pour les 150 premières personnes à en profiter. Si vous souhaitez profiter de ces réductions exceptionnelles des French Days, nous vous recommandons d'être réactif.

Quels sont les points forts de NordVPN ?

Le service dispose de nombreux atouts qui en font l'un des meilleurs VPN que vous puissiez choisir. C'est le seul qui propose des fonctionnalités supplémentaires telles qu'une protection contre les menaces en ligne, un gestionnaire de mots de passe et un stockage Cloud chiffré.

Pour revenir au VPN lui-même, c'est un service sûr qui met en avant une politique no-log (pas de journalisation de vos activités). Le fournisseur a son siège au Panama, une localisation qui le place en dehors de toute juridiction obligeant les entreprises à fournir les données des utilisateurs. C'est l'un des critères importants pour le choix d'un bon VPN.

NordVPN propose plusieurs protocoles de tunneling pour le chiffrement de vos données : OpenVPN, IKEv2/IPsec et surtout NordLynx, le protocole maison qui est basé sur WireGuard. Ce dernier est le plus récent et le plus rapide de l'industrie des VPN.

NordVPN dispose par ailleurs de plus de 5500 serveurs dans 59 pays différents et propose une nouveauté depuis quelques mois : la fonction Réseau Mesh. Celle-ci vous permet de vous connecter depuis n'importe quel appareil dans le monde via des tunnels privés chiffrés, plutôt que de passer par un serveur VPN.

Enfin, l'application est compatible avec Android, Windows, macOS, iOS/iPadOS et bien d'autres plateformes. Vous pouvez vous connecter sur 6 appareils en simultanée, de quoi sécuriser votre smartphone, PC, tablette, TV, etc.