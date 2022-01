Bon prix sur ce pack processeur AMD Ryzen 5 5600X + carte mère Asus B550-Plus

Si vous souhaitez vous équiper d'une carte mère et d'un processeur, le bon plan que propose Rue du Commerce pourrait vous convaincre. L'enseigne en ligne grâce à une réduction de 100 euros, permet d'acheter le pack comprenant le processeur AMD Ryzen 5 5600X ainsi qu'une carte mère Asus TUF Gaminh B550 Plus pour 399,90 € au lieu de 499,90 €.

Profitez de ce bon plan Rue du Commerce pour vous équiper de ce combo processeur / carte mère à prix réduit. Pour moins de 400 euros, vous pouvez vous équiper du processeur AMD Ryzen 5 5600X et d'une carte mère AMD B550-Plus TUF Gaming d’Asus au format ATX dotée d’un socket AMD AM4 et d’un chipset AMD B550 pour recevoir et exploiter les processeurs Ryzen. Le tout est à 399,90 euros au lieu de 499,90 euros en moyenne.

Concernant le Ryzen 5600X, il représente l'entrée de gamme des processeurs AMD Ryzen 5000. Cette gamme à été lancée en avril 2021. Coté fiche technique, on retrouve 6 cœurs, 12 threads, fréquence d'horloge de 3,7 GHz (jusqu'à 4,6 GHz en mode turbo), 35 Mb de mémoire cache L3 et 65W de TDP. Abordable, le Ryzen 5 5600X est forcément moins impressionnant que les Ryzen 7 5800X ou Ryzen 9 5900X et 5950X.

Cela dit, ses caractéristiques restent plus que satisfaisantes comparativement à son prix et il permet de jouer aisément à pas mal de jeux. De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un upgrade et vous tourner vers un modèle plus performant. C'est l'avantage des PC Gamer, plus facilement configurables, grâce à des packs de mise à niveau comme celui présenté dans ce bon plan.