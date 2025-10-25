Les smartphones Android à petit prix vont bénéficier d’un boost de performances

Avec la nouvelle puce Snapdragon 6s Gen 4 de Qualcomm, les fabricants de smartphones Android vont pouvoir améliorer les performances d'appareils au prix abordable.

On parle beaucoup des innovations pour les mobiles haut de gamme, car ce sont celles qui guident l'avenir de l'industrie et qui représentent les véritables nouveautés, mais il ne faut pas oublier que la plupart des consommateurs sont équipés d'un smartphone d'entrée ou de milieu de gamme. Tout le monde n'est pas prêt à payer autour des 1 000 euros pour s'offrir le dernier téléphone à la mode. Et justement, la dernière annonce de Qualcomm concerne les appareils qui coûtent seulement quelques centaines d'euros.

L'entreprise a officialisé le Snapdragon 6s Gen 4, sa nouvelle puce. Cette gamme vise à équiper des smartphones qui représentent le haut du panier de l'entrée de gamme et le bas du panier du milieu de gamme, l'un des segments qui est le plus populaire parmi le grand public. Pour la première fois chez cette famille de SoC, on passe à une gravure d'une finesse de 4 nm, ce qui devrait en théorie être synonyme de meilleure efficacité énergétique et hausse de performances. Et c'est précisément ce que communique Qualcomm.

Gros boost GPU pour le Snapdragon 6s Gen 4

La partie CPU du Snapdragon 6s Gen 4 monte à une fréquence d'horloge de 2,4 GHz et offre un gain de performances de 36 % par rapport à celle de son prédécesseur. L'amélioration est encore plus nette au niveau du GPU, présenté comme étant 59 % plus puissant. Cette hausse sera utile pour les jeux vidéo et certaines fonctions d'IA générative.

Le Snapdragon 6s Gen 4 prend en charge des capteurs photo pourvus d'une définition de 200 MP. On pourrait donc prochainement voir des smartphones moins chers dotés de telles optiques, mais il n'est pas certain que la priorité des fabricants soit d'intégrer des capteurs de 200 MP dans des produits dont on doit maitriser les coûts pour tirer les prix vers le bas.

Cette puce est aussi compatible avec les écrans 144 Hz en Full HD+, la 5G jusqu'à 2,9 Gbps, le Wi-Fi 6E (pas le Wi-Fi 7) et le Bluetooth 5.4. On ne devrait pas tarder à voir de premiers smartphones qui en sont équipés.