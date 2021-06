Battlefield 2042 : jusqu’à 128 joueurs pourront s’affronter sur PC, PS5 et Xbox Series X

Battlefield 2042, le prochain FPS de Dice et Electronic Arts, intègrera bien sûr le mode Conquest Large. Mais contrairement aux précédents volets de la série, celui-ci supportera jusqu’à 128 joueurs simultanément. Mais ce ne sera possible que sur PC, PS5 et Xbox Series X. Pour les joueurs sur PS4 et Xbox One, Conquest Large restera limité à 64 joueurs seulement.

Electronic Arts et Dice ont présenté cette semaine Battlefield 2042, le nouvel opus de la licence Battlefield. Un épisode qui se veut être un retour aux sources, mais qui prône davantage l’aspect multijoueur que ses prédécesseurs. Nous en voulons pour preuve l’absence d’un mode solo, lequel ne servait plus qu’à apprendre au joueur tout ce qu’il faut savoir pour qu’il soit prêt à affronter d’autres joueurs dans les autres modes.

Ce n’est pas pour autant que Battlefield 2042 va céder à certaines tendances. Dans un article diffusé plus tôt dans la journée, nous vous annoncions que le jeu n’inclurait pas de mode Battle Royale façon PUBG Apex Legends ou Fortnite. Ce FPS se concentrera donc sur ce qu’il sait faire : de grandes cartes, des armes, des modes classiques et les fameux spécialistes, revus et corrigés pour s’adapter à davantage de situations et de gameplay).

Jusqu'à 128 joueurs en même temps sur PC, PS5 et Xbox Series X

L’un des modes emblématiques est le mode Conquête. Apparu avec BattleField 1942, le mode Conquête permet à plusieurs dizaines de joueurs de s’affronter en même temps sur la même carte. Ce qui ressemble beaucoup à un Battle Royale, mais nous ne reviendrons pas sur ce point. Depuis Battlefield 3 sur PC et Battlefield 4 sur console, le mode Conquête a été dédoublé : Petite Conquête, avec 24 joueurs, et Grande Conquête, avec 64 joueurs simultanément.

Le mode Grande Conquête reviendra bien évidemment dans Battlefield 2042. Cependant, la puissance des consoles next-gen (PS5 et Xbox Series X) et des PC aidant, ce mode pourra désormais héberger jusqu’à 128 joueurs. Mais cette possibilité ne sera réservée qu’à ces plates-formes. Pour les PS4 et Xbox One, la limite restera à 64 joueurs. Ce qui veut dire que, même si Electronic Arts débloque le cross-plate-forme, les joueurs sur les anciennes consoles ne pourront pas jouer avec les joueurs des nouvelles consoles.

D’autres modes ont également été présentés par EA. Le classique Percée (Breakthrough), qui profitera aussi de l'augmentation de la limite à 128 joueurs. Et le nouveau Zone à risque (Hazard Zone) que EA n'a pas encore détaillé. Quelques cartes ont été officialisées : le désert d’Égypte, une métropole de Corée du Sud et les espaces glacés de l’Antarctique. La sortie du jeu est prévue le 22 octobre 2021. D’autres informations seront dévoilées en juillet, après l’E3.