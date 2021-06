Battlefield 2042 sera disponible le 22 octobre 2021, découvrez le trailer de lancement

Battlefield 2042, nom officiel de Battlefield 6, s'est dévoilé aujourd'hui au cours d'un trailer survolté. Les développeurs ont présenté l'un des jeux les plus attendus de l'année au détour de nouveautés qui donnent l'eau à la bouche. Au programme : scénario futuriste, wingsuit et chien robot.

Les développeurs nous avaient prévenus, Battlefield 6 signe le retour à la guerre totale. Et Dice ne nous a pas menti. Au cours de la révélation du trailer qui a lieu aujourd'hui, nous avons pu assister à tout un lot d'images et d'informations très croustillantes. Après des mois d'attente, Battlefield 6 se dote de son premier trailer officiel et d'un nom officiel : Battlefield 2042.

Au cours des derniers mois, le titre a fait l'objet de nombreuses fuites. Dès les premières révélations, les leakers ont annoncé que son scénario prend place dans un futur proche. Une information qui s'avère donc exacte, puisque l'histoire se passe bien plusieurs années après notre époque actuelle. En cet an de grâce encore inconnu, les États-Unis et la Russie déterrent la hache de guerre pour s'affronter dans un conflit sans merci, à base de drones et de robots militaires.

Battlefield 2042 intègre le wingsuit et le grappin a ses combats survitaminés

D'après une fuite apparue avant la diffusion du trailer, le nouveau Battlefield sera composé de 7 maps. Parmi elles, on retrouve bel et bien l'emblématique atoll de Wake, présent dans 7 opus de la saga, de Battlefield 1942 au petit dernier de la série, BattleField V. Ces cartes seront bousculées par des événements météorologiques de grande ampleur, tels que des ouragans et des tornades. Ces derniers tiendront par ailleurs un rôle primordial dans le mode multijoueur du jeu. Mode multijoueur qui, soit dit en passant, sera divisé en 4 saisons la première année, chacune étant accompagnée de Battle Pass avec spécialiste attitré.

Pour naviguer à travers ses intempéries, le jeu met de côté le parachute pour proposer un moyen de locomotion plus spectaculaire : le wingsuit. Les plus téméraires pourront ainsi se rapprocher d'une tornade pour gagner en vitesse de propulsion. On vous déconseille toutefois de foncer droit dessus. Autre nouveauté côté déplacement, le jeu propose un grappin à fixer sur de nombreuses surfaces. Enfin, les joueurs auront un grand choix de customisation de leurs armes, gadgets et véhicules. À noter que Dice a également ajouté un chien robot qui ressemble étrangement à ceux de Boston Dynamics.

Sur le même sujet : EA recrute l’ancien directeur de Call of Duty pour travailler sur Battlefield 6

La fuite pointe vers une sortie de Battlefield 2042 le 22 octobre 2021 sur PS5 Xbox Series S/X et PC, mais aussi sur PS4 et Xbox One. Il sera disponible sous 3 éditions: standard, Gold et Ultimate. D'ici là, Dice dévoilera un nouveau trailer centré sur le gameplay le 13 juin prochain.