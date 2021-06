Battlefield 2042 ajoutera des bots sur les serveurs vides, fini d’attendre pour une partie

Le prochain Battlefield utilisera des bots pour combler les serveurs vides. Un choix qui paraît relativement judicieux de la part de Dice, le jeu se concentrant exclusivement sur les modes multijoueur. Le studio en a par ailleurs profité pour présenter plus en détails ces derniers.

Ça y est, Battlefield 2042 commence à se dévoiler officiellement. Outre ses mécaniques innovantes, les yeux sont rivés sur les différents modes de jeu proposés. Dice a déjà confirmé que le titre ne comportera pas de campagne ni, contrairement aux rumeurs, de Batte Royale. À la place, les développeurs se sont exclusivement concentrés sur le multijoueur, pierre angulaire de la popularité des Battlefield au fil du temps. L'équipe derrière le projet a donc souhaité proposer la meilleure expérience possible aux joueurs, qui n'auront choix que jouer entre eux.

Et quoi de pire quand on s'apprête à affronter des inconnus que se rendre compte que l'on se trouve sur un serveur vide ? Plutôt que forcer les joueurs à attendre que leurs adversaires arrivent à un à un, Dice a donc pris la décision de remplir les places vacantes par des bots. De cette manière, peu importe l'heure, le serveur ou même le mode de jeu, il sera toujours possible de lancer une partie. “En tant qu'expérience multijoueur uniquement, il est important pour nous de vous permettre de jouer à Battlefield 2042 quand et comme vous le souhaitez”, indique Dice.

Les bots viendront remplir les serveurs de Battlefield 2042

Certains ne seront peut-être ravis d'apprendre la nouvelle. Les bots ne sont pas toujours très appréciés par les joueurs sur les FPS multijoueur : parfois buggés, trop lents, souvent pas au niveau des joueurs réels, ils sont régulièrement signe d'ennui pour les compétiteurs les plus expérimentés. Sans oublier le plaisir de se connecter à un serveur vide avec un ami et en profiter pour faire n'importe quoi.

Mais force est de constater que la décision semble être la bonne. Ne vaut-il pas mieux jouer quand on en a le temps plutôt que d'attendre que la partie soit disponible ? D'autant que les serveurs de Battlefield 2042 pourront accueillir jusqu'à 128 joueurs en simultanés. Ces derniers peuvent ainsi mettre un certain temps à accueillir tout le monde.

Au passage, Dice en a profité pour en révéler un peu plus sur les différents modes de jeux. Voici ce que les développeurs ont à en dire :

“Multijoueur – Les soldats de l'IA sont utilisés pour remplir les serveurs, ce qui garantit que vos matchs restent complets, où que vous soyez.

Co-Op – Vous permet de jouer avec des amis, contre des soldats IA.

Solo – Si vous souhaitez perfectionner vos compétences pour le multijoueur, vous pouvez même jouer seul contre des soldats IA.”

Enfin, un dernier mode sera disponible au lancement du jeu, le 22 octobre 2021. Dice n'a pas encore révélé de quoi il s'agit, mais nous devrions avoir plus d'informations à ce sujet dans les semaines à venir.

