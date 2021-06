GTA 6 ne sortira pas avant 2025, le personnage féminin et le retour à Vice City se confirment

Aurait-on enfin des informations tangibles à propos de GTA 6 ? C’est ce que laisse présager cette énième fuite, cette fois orchestrée par un leaker de confiance. D’autant que les détails divulgués sont en adéquation avec ceux déjà obtenus. Seule mauvaise nouvelle : on n’est pas prêt de voir débarquer le jeu.

Cela fait 8 ans que GTA V est sorti sur nos (vieilles) consoles. Si l’arrivée de GTA Online, couplé au gameplay unique du titre a permis de rallonger sa durée de vie, de nombreux fans sont désormais prêts à passer à la suite. Malheureusement, GTA VI peine à se dévoiler. Rockstar reste muet comme une tombe sur le sujet, au point qu’à la moindre information, la toile se déchaîne — ce qui, par ailleurs, fait bien rire Netflix.

Ces derniers mois, nous avons bien eu quelques fuites à nous mettre sous la dent, dont certaines prétendent dévoiler de nombreuses informations sur le jeu, mais la plupart d’entre elles ont du mal à paraître crédibles. Fort heureusement, Tom Henderson vient changer la donne. Leaker renommé, notamment à l’origine de nombreuses fuites véridiques à propos de Battlefield 2042, a posté une vidéo sur YouTube où il dévoile tout ce qu’il sait du titre tant attendu.

GTA 6 reviendrait bien à Vice City

Une des informations qui surgit le plus souvent à propos de GTA VI, c’est que ce dernier fera revenir la licence à Vice City, ville très appréciée par les fans tant le titre associé arbore un style et une atmosphère unique. Selon Tom Henderson, Rockstar prévoit bien de récréer une Miami fictive, à quelques détails près : il ne s’agira pas exactement de la même ville que dans le jeu de 2002, mais d’une Vice City remise au goût du jour. Autrement dit, le scénario ne se passerait pas dans les années 80 ou 90, mais bien à notre époque actuelle.

Le leaker explique notamment que cette décision est due à l’arrive du mode Online dans GTA. En effet, ce dernier serait limité si le jeu prenait place dans un décor rétro, surtout à la vue des véhicules et armes pour le moins insolites que l’on retrouve aujourd’hui dans le mode multijoueur. De plus, la map ne serait pas aussi grande que le laissent penser les précédentes fuites. Néanmoins, Tom Henderson affirme de plusieurs DLC viendront la compléter. Ainsi, à la manière de Fortnite qui fait régulièrement évoluer sa map, de nouvelles zones, quêtes et points d’intérêts seront ajoutés au fil du temps.

Autre information de taille, GTA VI proposera bien d’incarner plusieurs personnages principaux, comme le fait GTA V. Au lieu de trois, ce sera cette fois deux protagonistes sur lesquels se reposera la campagne. Pour la toute première fois, les joueurs pourront suivre l’histoire d’une femme, comme l’ont déjà annoncé de précédentes fuites. Cette dernière, au nom encore inconnu, serait particulièrement douée avec les technologies et serait entre autres habituée à pirater les systèmes de sécurité lors des braquages.

Il va falloir attendre 2025 pour jouer à GTA 6

Toutes ces informations sont donc du pain béni pour les fans, qui attendent depuis longtemps des détails tangibles sur le jeu. Bien que Tom Henderson tempère les esprits en disant qu’il sort de son domaine de prédilection en dévoilant des éléments de GTA 6, le leaker a maintes fois prouvé être digne de confiance. On peut raisonnablement penser que ces informations, qui plus est en adéquation avec celles déjà parues, sont véridiques.

En revanche, il y a une mauvaise nouvelle fois : il va falloir, plus que jamais, se montrer très patient avant d’en avoir le cœur net. Selon Tom Henderson, GTA VI ne verra pas le jour avant 2024, ni même probablement 2025. D’après ce dernier, Rockstar veillerait au bien-être de ses employés après le développement chaotique de Red Redemption 2, qui a mis en lumière l’énorme problème de crunch dans l’industrie du jeu vidéo.

Fini donc les horaires interminables et les modifications de dernière minute. Rockstar veut prendre son temps. De ce fait, il est plus que probable que le jeu ne sortira que sur la dernière génération de consoles, à savoir la PS5 et la Xbox Series X. Si l’on se réfère aux sorties de GTA 5, une version PC pourrait ensuite arriver dans les mois suivant le lancement. Une chose est sûre : le studio attendra d’être certain de la date de sortie avant de l’annoncer publiquement.