Cyberpunk 2077 a atteint un niveau de performances “satisfaisant” d’après CD Projekt

CD Projekt RED se veut rassurant concernant l'état actuel de Cyberpunk 2077. D'après le patron du studio polonais Adam Kiciński, le niveau de performances et de stabilité du jeu est “satisfaisant” aujourd'hui. Pas certain toutefois que cette déclaration concerne les versions PS4 et Xbox One, qui font toujours peine à voir.

Après un lancement catastrophique en fin d'année 2020, CD Projekt RED continue de travailler d'arrache-pied pour donner un nouveau visage à Cyberpunk 2077, aujourd'hui encore bien, bien tuméfié. Bien entendu, le plus gros du travail se situe sur les versions old-gen du titre, qui pour l'instant demeure toujours injouable sur PS4 d'après les aveux mêmes de Sony.

Si les développeurs du studio polonais enchaînent donc les heures pour réparer Cyberpunk 2077, le PDG de CD Projekt RED Adam Kiciński se charge lui de rassurer le public durant ses diverses interventions. Comme le rapportent nos confrères du site britannique VGC, le grand patron est revenu sur l'état actuel du jeu lors de la WSE Innovation Day, une conférence dédiée à la mise en relation entre des investisseurs institutionnels et des acteurs du jeu vidéo et des nouvelles technologies.

Cyberpunk atteint un niveau de performances “satisfaisant” selon CD Projekt

Ainsi, Adam Kiciński se montre confiant et assure que Cyberpunk 2077 a atteint un “niveau de performances satisfaisant”. Il poursuit : “Nous avons également travaillé à l'amélioration de la qualité générale du jeu, ce dont nous sommes également satisfaits. Bien sûr, nous avons également supprimé des bugs et d'autres problèmes visuels et nous allons continuer à le faire. Au fil du temps, nous allons également intégrer des améliorations au système de jeu général que les joueurs ont réclamées”.

Il rappelle au passage que les 600 membres de CD Projekt RED œuvrent pour que les correctifs s'enchaînent sur les différentes plateformes, et pour proposer comme promis les versions optimisées de Cyberpunk 2077 pour PS5 et Xbox Series X d'ici la fin d'année 2021. Reste que cette amélioration des performances vantées par le PDG s'est réalisée au détriment des ambitions des développeurs, en tout cas sur les moutures PS4 et Xbox One.

En effet, après le déploiement du patch 1.23 sur PS4, de nombreux joueurs ont constaté sur Reddit et sur d'autres forums l'absence soudaine de nombreux PNJ (ndrl : personnages non joueurs) dans la ville de Night City. Alors que la mégalopole semblait déjà bien vide sur les consoles old-gen, la situation s'est donc empirée, au profit d'une meilleure stabilité et de meilleures performances générales. Un choix qui évidemment n'est pas au goût de tous les joueurs.

