Battlefield 2042 : pas de mode campagne ni Battle Royale, c’est officiel

Battlefield 2042 ne proposera pas de mode campagne solo ni de mode Battle Royale. Dans une interview, un responsable de Dice explique se concentrer sur l'élaboration du mode multijoueur.

Battlefield 42 vient d'être officialisé. Jusqu'ici évoqué sous le nom de Battlefield 6, le jeu s'est dévoilé dans une première bande-annonce survitaminée, où les drones militaires et les chiens robots futuristes côtoient hélicoptères, wingsuit et des événements météorologiques tels que des ouragans et des tornades.

Peu après la diffusion de la bande-annonce, Daniel Berlin, directeur de la conception de Battlefield 2042 chez Dice, a révélé plusieurs informations de taille concernant le jeu dans une interview accordée à Eurogamer. Tout d'abord, le responsable douche les espoirs des fans : il n'y aura pas de mode campagne solo.

Dice préfère se focaliser sur le mode multijoueur de Battlefield 2042

Daniel Berlin explique cette décision par une question de priorité. Le studio préfère que ses développeurs se consacrent entièrement à l'élaboration du mode multijoueur du jeu, et ses nombreuses cartes. “Si vous regardez l’ADN de notre studio, ce que nous faisons depuis si longtemps, nous nous sommes simplement dit : vous savez quoi, nous n’allons pas avoir de campagne solo cette fois-ci, mais nous allons mettre toutes les ressources nécessaires pour offrir de la profondeur au multijoueur. Parce que c’est ce que nous faisons le mieux” explique Daniel Berlin.

Pour contenter les amateurs de scénario, Dice racontera néanmoins une histoire au travers du mode multijoueur. “Au fur et à mesure du service live, et des saisons, on va introduire de nouveaux spécialistes, et vous verrez le monde évoluer à travers les yeux de ces spécialistes” rassure le cadre.

Autre déception, il n'est pas prévu de mode Battle Royale. “Le Battle royale est certainement quelque chose d'exceptionnellement populaire en ce moment. Nous n'avons pas de plan pour un Battle Royale à ce stade, mais nous offrons d'autres expériences dans le jeu dont nous ne pouvons pas parler et dont nous sommes super excités” détaille Daniel Berlin.

Pour rappel, Battlefield 2042 sortira le 22 octobre 2021 sur PS5 Xbox Series S/X et PC,et sur PS4 et Xbox One en 3 éditions: standard, Gold et Ultimate.

