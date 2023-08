Baldur’s Gate 3 : un speedrunner termine le jeu en seulement 9 minutes

Baldur's Gate 3, le nouveau cRPG de Larian Studios, continue de faire exploser tous les records de fréquentation sur Steam. Certains joueurs ont également décidé de s'attaquer à certains records, à commencer par celui du meilleur temps pour terminer l'aventure. Un speedrunner vient d'enregistrer un chrono impressionnant : 9 minutes seulement !

Sorti depuis ce 3 août 2023 sur PC et Mac et toujours attendu pour le 6 septembre sur PS5, Baldur's Gate 3 est incontestablement l'une des sorties les plus importantes de l'année. En quelques semaines seulement, le jeu s'est d'ores et déjà hissé dans le classement des meilleurs lancements sur Steam en 2023. Ce dimanche 13 août, le titre de Larian Studios a vu sa fréquentation exploser sur Steam, avec un pic de 875 343 joueurs connectés en simultané.

Le cRPG du studio belge n'est pas le seul à enchaîner les records. C'est également le cas de certains speedrunners, qui cherchent évidemment à tester les limites du jeu et à enregistrer les meilleurs chronomètres. Il faut bien reconnaître qu'avec sa liberté d'action absolue, ses embranchements multiples, son level design complexe et ses 17 000 fins possibles (selon les dires de Larian), Baldur's Gate 3 se présente comme un matériau idéal pour le speedrun.

Baldur's Gate 3 terminé en seulement 9 minutes !

Et justement, le YouTubeur et speedrunner Mae vient d'effectuer une performance impressionnante. En effet, le joueur est parvenu à terminer l'histoire du jeu en seulement 10 minutes et 23 secondes ! Pour ce faire, le vidéaste a choisi d'utiliser directement le personnage de Gayle, un compagnon que l'on rencontre normalement durant l'aventure si on décide de ne pas l'incarner.

Pourquoi ce personnage en particulier ? Ce mage est doté d'une compétence particulièrement utile pour Mae. En effet, il est capable d'effectuer de gigantesques sauts sur de longues distances. Grâce à cette grande mobilité, Mae a pu parcourir la carte du jeu à vitesse grand V, en évitant les combats et certaines cinématiques. De cette manière, il a pu rapidement atteindre le deuxième acte, et déclencher une conversation décisive qui l'a mené vers l'une des fins alternatives du jeu.

Ce record, enregistré le 14 août, a d'ores et déjà été battu par Mae lui-même. En effet, le speedrunner a enfoncé le clou et a réussi à terminer le jeu en seulement 8 minutes et 58 secondes ! Notez que ce n'est pas le seul record à son actif sur le cRPG de Larian. Pour cause, Mae détient également la palme du séducteur le plus rapide. En effet, il est arrivé à charmer et coucher avec un personnage en seulement 8 minutes !