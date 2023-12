Baldur’s Gate 3 cumule plus de 51 000 années de jeu en 5 mois

Sorti il y a à peine 5 mois, le jeu de rôle Baldur's Gate 3 affiche des statistiques impressionnantes, dont un temps de jeu cumulé dépassant les 51 000 ans. Larian Studios dévoile d'autres statistiques du même acabit.



Attendu avec énormément d'impatience par les fans du genre pendant des années, Baldur's Gate 3 est finalement sorti début août 2023. Rapidement, le jeu de rôle développé par Larian Studios touche également celles et ceux qui ne connaissent pas forcément la série des Baldur's Gate, basée sur les règles du célèbre jeu de rôle sur table Donjons & Dragons. Et dans l'un des ses univers d'ailleurs, les Royaumes Oubliés. En à peine quelques mois, le titre connaît un succès fulgurant et Baldur's Gate 3 s'impose comme le jeu de l'année 2023 chez beaucoup de joueurs.

Régulièrement, Larian Studios publie des chiffres concernant leur jeu. Vu le nombre de personnes qui y a joué, il faut dire qu'il y a largement de quoi dégager des statistiques amusantes ou, comme celle-ci, impressionnantes. On apprend ainsi que depuis son arrivée le 3 août 2023, le temps de jeu total a dépassé les 450 millions d'heures. Cela représente plus de 51 600 ans, dont 8200 ont été passés dans l'éditeur de personnages. Il faut dire que 94 % des joueurs créent le leur plutôt que de choisir parmi les prédéfinis.

Le chiffre a de quoi faire tourner la tête, mais il n'est pas si surprenant que ça. Baldur's Gate 3 est vaste, très vaste. Il est facile de passer plusieurs dizaines d'heures dans son acte 1, sachant qu'il en comporte 3. Cela n'a pas découragé les joueurs pour autant puisqu'ils sont 1,3 million à avoir terminé le jeu. Concernant la classe la plus jouée, le paladin est en tête, tandis que l'elfe est le choix de race le plus populaire.

Nous n'allons pas détailler les autres statistiques dans la mesure où elles peuvent dévoiler des éléments de l'intrigue et ce serait vraiment dommage. En attendant, il y a fort à parier que Larian Studios reviendra bientôt avec de nouveaux chiffres toujours plus surprenants. L'engouement pour Baldur's Gate 3 n'est pas (encore) retombé.

