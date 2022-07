Star Wars Knights of the Old Republic : dans la tourmente, le remake ne serait pas près de sortir

Le remake de Star Wars Knights of the Old Republic serait dans une situation délicate. Le développement aurait tout simplement été mis en pause, les responsables du studio Aspyr n’étant pas satisfaits de la progression du projet. La fenêtre de lancement est aujourd’hui évaluée à 2025.

Star Wars Knights of the Old Republic n’est pas près de sortir. Annoncé en septembre 2021, le titre était prévu pour arriver fin 2022 au plus tôt. Toutefois, le développement serait chaotique, selon Bloomberg, qui indique qu’il ne faut pas l’attendre avant 2025.

C’est Jason Schreier, le journaliste jeu vidéo le plus connu de la planète, qui lâche cette petite bombe. Le studio Aspyr aurait tout simplement mis le projet en pause, mettant les employés au chômage technique. Le directeur artistique et le directeur de la conception ont aussi été mis à la porte. Les responsables ne sont en effet pas du tout satisfaits du résultat.

Star Wars KOTOR n’est pas attendu avant 2025

Comme le raconte Jason Schreier, c’est le 30 juin dernier que tout se serait joué. L’équipe de développement aurait présenté une démo aux pontes de Lucasfilm (responsable de la franchise) et à Sony (partenaire commercial). La confiance était de mise, puisque les développeurs étaient fiers de leur travail, mais cette présentation a finalement tourné au drame.

Les deux sociétés n’ont en effet pas du tout apprécié la démo, tout comme les cadres d’Aspyr. Si nous ne connaissons pas les détails, on sait qu’elle n’était pas « jugée conforme aux attentes » et qu’elle a nécessité une quantité disproportionnée de temps et d’argent, ce qui est venu empiéter sur le développement du jeu. Une autre donnée serait au centre du problème : Aspyr aurait souhaité sortir le jeu fin 2022, mais le projet semble être peu avancé, à tel point que l’horizon 2025 est désormais plus réaliste. Quoi qu’il en soit, Aspyr aurait pris la décision de virer deux cadres du développement et de mettre le projet en pause. Le studio serait en train de chercher de nouveaux partenaires pour l’aider dans sa tâche.

A lire aussi – Star Wars Eclipse : le jeu de Quantic Dream se présente dans une première bande-annonce épique

Star Wars Knights of the Old Republic est un projet important pour Aspyr. Le studio, qui est un habitué des portages, doit montrer qu’il sait faire des blockbusters. KOTOR doit aussi être l’un des premiers jeux Star Wars (ère Disney) non développé par EA.

Pour rappel, KOTOR est un remake du jeu du même nom sorti en 2003. Développé par Bioware, le titre original a marqué en prenant place dans le passé lointain de Star Wars et grâce à son histoire prenante. Comble de l'ironie, Aspyr s'était occupé du portage Android et iOS.

Source : Bloomberg