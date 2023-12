Steam abandonne ces anciennes versions de Windows le 1er janvier 2024

Valve annonce que le nombre de versions de Windows supportées par la plate-forme Steam va baisser. Trois versions du système d’exploitation de Microsoft sont concernées. La date de fin du support est fixée au 1er janvier 2024. Soit dans quelques jours seulement.

Que ce soit sur ordinateur, tablette ou smartphone, il y a deux types d’utilisateurs. D’un côté, il y a ceux qui adoptent les nouvelles technologies très rapidement. Ils veulent découvrir les nouvelles fonctions proposées. Et ils mettent régulièrement à jour leur système d’exploitation, soit par un update, soit en changeant de plate-forme. De l’autre côté, il y a ceux qui sont contents de leur achat et ne veulent pas déséquilibrer le fonctionnement.

Les raisons sont diverses : ils craignent de devoir changer leurs habitudes, ils veulent amortir leur investissement, ils doutent de l’intérêt d’une mise à jour, leurs outils professionnels ne sont pas compatibles avec les versions d’OS plus récentes, etc. Dans l’écosystème Windows, ces utilisateurs représentent environ 5 % du parc installé, selon le tableau de bord de StatCounter datant de 2023. Dans ces 5 %, vous retrouvez toutes les versions de l’OS dont Microsoft a abandonné le support technique en 2023 ou précédemment.

Voici les versions de Windows qui ne seront plus compatibles avec Steam en 2024

Et, naturellement, quand Microsoft abandonne d’anciennes versions de Windows, tous ces partenaires vont faire de même. C’est le cas de Valve, le propriétaire de la fameuse boutique dématérialisée Steam. Comme annoncé en début d'année, l’éditeur confirme que le support technique de trois anciennes versions de Windows va être abandonné. En cause : Steam s’appuie sur une fonction de Chrome pour fonctionner et Google a mis à jour cette fonction, laquelle ne supporte plus les vieilles moutures de Windows. Voici les trois versions de Windows concernées :

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Qu’est-ce que cela signifie exactement ? Cela veut dire que si vous jouez sur Steam avec l’une de ces versions de Windows, vous ne pourrez plus mettre à jour votre client Steam, qu’il s’agisse des nouvelles fonctionnalités, des correctifs et des mises à jour de sécurité. Le support technique de ces versions prendra fin le 1er janvier 2024. Soit en début de semaine prochaine. Valve confirme que le client continuera de fonctionner après cette date, mais n’assure pas que toutes les fonctions seront accessibles, ni combien de temps elles le resteront.

Source : Valve