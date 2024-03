Avez vous déjà vu un Tesla Cybertruck jouer dans la neige ?

Voici la naissance du Cybertrax, un Cybertruck métamorphosé en une machine impressionnante montée sur chenilles. Ce tour de force démontre à quel point il est possible de personnaliser des véhicules électriques et amplifie la visibilité de Tesla dans l'arène de la mobilité durable.

Le Cybertruck a démontré à maintes reprises sa robustesse face à des épreuves diverses. Récemment, un incident l’impliquant contre un Dodge Ram a prouvé sa solidité exceptionnelle du véhicule électrique. Ce test, ajouté à une série d'aventures en tout-terrain et des défis de traversée aquatique, dévoilent ses capacités et ses limites face aux éléments naturels.

Au-delà de sa capacité à endurer des conditions extrêmes, le Cybertruck a également prouvé sa résistance face aux tentatives d'effraction, grâce notamment à son verre blindé. Cependant, malgré cette apparente invulnérabilité, la question de la transformation en une machine apte à remonter les pistes de ski reste ouverte. Comment un véhicule connu pour sa capacité à traverser l'eau, résister aux accidents et dissuader les voleurs peut-il être adapté pour conquérir les terrains enneigés ? La réponse réside peut-être dans une série de modifications apportées pour le transformer en une véritable force de la nature sur les pistes enneigées.

Cybertruck : avec quelques petites modifications, le voici prêt à remonter les pistes de ski

L'idée de transformer un Cybertruck en un monstre prêt à dévaler les flancs de montagne, dénommé Cybertrax, vient de son propriétaire, le youtuber Supercar Ron. Ce projet a été exécuté par Sparks Motors et révèle un niveau d'innovation et de personnalisation sans précédent. Remplacer les roues conventionnelles par des chenilles de chasse-neige a été une prouesse technique, exigeant une refonte significative de la suspension pour s'adapter à ces nouvelles contraintes.

Les premiers essais n'ont pas manqué de révéler des faiblesses mécaniques, entraînant la rupture des bras de suspension. Toutefois, grâce à un travail minutieux de renforcement et au remplacement des amortisseurs par des modèles Fox plus robustes, le Cybertrax a finalement démontré ses capacités remarquables. En vidéo, on le voit naviguer avec aisance et stabilité sur la neige à des vitesses dépassant les 80 km/h.

La réaction positive de Tesla face à cette transformation originale du Cybertruck, comme le souligne Sparks Motors, témoigne de l'enthousiasme de l'entreprise pour l'innovation et le soutien à la créativité de ses utilisateurs. Cette démarche ne se contente pas de stimuler les propriétaires de la marque à personnaliser leurs véhicules ; elle met également en lumière la souplesse et la capacité des technologies électriques à se plier à diverses applications et environnements. En outre, elle offre une visibilité sans précédent à la marque. En effet, ce genre de projets décalés attire l'attention non seulement des amateurs de voitures, mais aussi du grand public.