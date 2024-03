Voiture électrique : Volkswagen arrête sa production et on connaît le coupable

La transition vers des moteurs électriques plus puissants a conduit Volkswagen à suspendre temporairement la production de certains modèles électriques, notamment les ID.4 et ID.7, en raison d’une pénurie de moteurs APP550. Cet arrêt, qui affecte deux de ses usines, met en lumière des problèmes sur la chaîne d’approvisionnement du constructeur.

Volkswagen continue d’innover dans le secteur des véhicules électriques, en enrichissant constamment sa gamme avec de nouveaux modèles comme l’ID.7, qui se distingue par son confort, sa belle autonomie et ses nombreux équipements de série. Cette berline, qui cible spécifiquement les grands rouleurs, marque une étape importante dans la stratégie électrique du constructeur en se positionnant face à des concurrents de haut rang. Par ailleurs, les modèles ID.4 et ID.5 bénéficient eux aussi d’un vent de nouveauté en 2024, avec l’introduction de nouvelles fonctionnalités et une baisse de prix, les rendant encore plus attractives.

Volkswagen a introduit le moteur électrique APP550 pour apporter plus de performance et d’autonomie à ses VE. Ce composant innovant qui vient directement de la berline ID.7 est destiné à équiper les dernières versions des ID.4 et ID.5. Il promet une nette amélioration en termes de puissance et d’efficacité. L’entreprise se prépare également avec enthousiasme à lancer l’ID.2, envisagé comme un modèle révolutionnaire grâce à son accessibilité et ses performances. Cependant, malgré ces plans ambitieux, le constructeur allemand fait face à un obstacle imprévu qui pourrait retarder ces avancées.

Ce moteur plus puissant contraint Volkswagen à arrêter la production de ses modèles électriques

En ce moment, les lignes de production de Volkswagen à Zwickau et Emden en Allemagne ne fonctionnent pas, entraînant un arrêt de la fabrication de véhicules électriques importants tels que les ID.4 et ID.7. Ce problème est causé par le manque de moteurs électriques APP550, indispensables pour les nouveaux modèles de la marque. Ce moteur, plus puissant et efficace, est en rupture de stock, ce qui bloque la production. Ces moteurs, connus pour leur performance supérieure, sont fabriqués à l’usine de composants du constructeur de Kassel où des difficultés d’approvisionnement ont provoqué ce blocage. Cette situation affecte directement plus de 1000 travailleurs sur environ 8 000 à Zwickau, soulignant les difficultés liées à l’adaptation des processus de production aux nouvelles technologies et à la dépendance vis-à-vis de composants clés.

Face à cette contrainte, Volkswagen met tout en œuvre pour minimiser les répercussions. La priorisation de l’ID.7 pour la livraison des moteurs APP550 disponibles à l’usine d’Emden vise à sécuriser la montée en puissance de ce modèle phare. Cette stratégie souligne l’importance cruciale de ce modèle dans la gamme de véhicules électriques du constructeur et l’engagement de la marque à surmonter les obstacles de la chaîne d’approvisionnement. Cette pause dans la production, bien que provisoire, révèle les obstacles que rencontrent les fabricants dans leur quête d’innovation électrique. Cela montre à quel point il est crucial d’avoir une chaîne d’approvisionnement solide, surtout quand on s’engage vers des technologies de pointe.

