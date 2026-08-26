-43% sur le Redmi Note 15 Pro 5G : il est presque à moitié prix

Le Redmi Note 15 Pro 5G est de retour en promotion et il est actuellement à moins de 250 € dans sa version avec 256 Go de stockage. Cela correspond à une réduction de 43 % par rapport à son prix de référence.

Redmi Note 15 Pro 5G

L’offre repose sur deux baisses successives. AliExpress affiche d’abord le Redmi Note 15 Pro 5G à 263 €. Avec le code PHDFR33, vous pouvez faire baisser le prix de 33 € supplémentaires au panier. Le smartphone revient finalement à 230 € pour la configuration avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage.

De quoi réaliser une économie de 172 €, soit près de 43 %. Le smartphone est expédié gratuitement depuis la France.Quant au code PHDFR33, il prend fin ce 26 août à 23 h 59 avec la campagne Back to School d’AliExpress. Mais même sans lui, la réduction reste encore intéressante.

Un grand écran qui ne vide pas la batterie à toute vitesse

Le Redmi Note 15 Pro 5G dispose d’une dalle AMOLED de 6,83 pouces, avec une définition de 2 772 × 1 280 pixels et un rafraîchissement pouvant atteindre les 120 Hz. La luminosité maximale annoncée à 3 200 nits. L’écran est aussi compatible avec le HDR10+ et le Dolby Vision. Pour regarder des vidéos, lire ou jouer, vous profitez donc d’une surface généreuse et d’une image très fine, quitte à composer avec un poids de 210 grammes.

Le Dimensity 7400-Ultra gravé en 4 nm se charge de faire tourner HyperOS 2. C’est une puce aux performces confortables qui suffit largement pour de la navigation, les réseaux sociaux, le multitâche et la plupart des jeux, bien qu’elle n’ait pas la prétention rivaliser avec les puces installées dans les smartphones haut de gamme.

Au dos, Xiaomi a installé un capteur principal de 200 MP, accompagné d’un ultra-grand-angle de 8 MP. La configuration est classique, mais suffisante pour des images claires dans de bonnes conditions. Le premier peut aussi enregistrer des vidéos en 4K à 30 images par seconde. Un module de 20 MP s’occupe des selfies. Le Redmi Note 15 Pro prend également en charge le NFC, l’eSIM, le Wi-Fi 6.

Enfin, sa batterie de 6 580 mAh est l’une de ses plus grandes forces, offrant une autonomie entre 2 et deux jours d’après nos propres tests. Elle se recharge à 45 W et peut même alimenter un accessoire jusqu’à 22,5 W grâce à la charge inversée.


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