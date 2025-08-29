Sony WH-1000XM6 : Darty propose une double remise sur l’excellent casque à réduction de bruit

Vous êtes intéressés par le Sony WH-1000XM6 ? Si c'est le cas, sachez que l'excellent casque à réduction de bruit bénéficie d'une double remise de la part du site Darty. Mais attention, l'offre ne dure pas longtemps !

Darty profite de la fin du mois d'août 2025 pour faire une belle offre sur l'achat du Sony WH-1000XM6. Disponible en trois coloris au choix, le casque sans fil de la marque japonaise passe de 449,99 euros à 419,99 euros lorsque le produit est ajouté au panier.

En plus de la remise de 30 euros, le site e-commerce vous permet de bénéficier d'une carte cadeau d'une valeur de 30 euros si vous saisissez le coupon DARTY150 dans la case prévue à cet effet. Pour information, le code est valable jusqu'à ce dimanche soir inclus. Et en prenant en compte les deux remises, le casque WH-1000XM6 revient donc à 389,99 euros.

Arrivé au printemps 2025, le successeur du WH-1000XM5 inclut 12 micros au total. Ces micros, couplés à l'intelligence artificielle de Sony et liés au processeur HD QN3, permettent de neutraliser précisément les bruits extérieurs et intérieurs. Constitué de coussinets en cuir souple et d'un arceau élargi, le WH-1000XM6 de Sony peut être emmené partout et se ranger facilement grâce à son étui compact à fermeture magnétique.

À propos de l'autonomie, le casque peut être utilisé au cours d'une durée maximale de 40 heures si la réduction de bruit est désactivée. Avec la charge rapide, un temps de charge de 3 minutes permet au casque de bénéficier de 3 heures d'écoute supplémentaire. Enfin, le casque Sony WH-1000XM6 mesure 20.00 x 25.69 x 7.83 cm et affiche un poids de 255 grammes.