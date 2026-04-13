Ce faux site Microsoft pousse une mise à jour Windows 11 qui vole vos mots de passe

Un faux site Microsoft cible les utilisateurs Windows avec une mise à jour piégée. Le fichier téléchargé installe discrètement un malware capable de vider vos comptes. Aucun antivirus ne l'a détecté au moment de l'analyse.

Malware Google Docs
Crédits : 123RF

Les pirates redoublent d'ingéniosité pour tromper les utilisateurs Windows. Les méthodes évoluent vite et les plus efficaces misent sur l'imitation de pages officielles. Un faux écran bleu de la mort avait récemment servi à pousser des victimes à exécuter un script piégé sur leur ordinateur. Ces techniques exploitent la confiance que les utilisateurs accordent aux interfaces familières. Face à des copies aussi convaincantes, même les utilisateurs prudents peuvent se faire piéger.

Cette fois, c'est Microsoft lui-même qui est imité. Des chercheurs ont repéré un site frauduleux reproduisant l'apparence d'une vraie page d'assistance de la firme. Une autre campagne récente montrait déjà comment coller une commande dans Windows Terminal suffisait à installer Lumma Stealer. Ce nouveau stratagème va encore plus loin dans le mimétisme et cible en priorité les internautes francophones.

Ue faux site Microsoft pousse les utilisateurs à télécharger un virus déguisé en mise à jour Windows 11

Selon Malwarebytes, le site frauduleux propose une prétendue mise à jour pour Windows 11 24H2. Il affiche un faux numéro d'article KB et un bouton de téléchargement bien visible. Le fichier récupéré, baptisé “WindowsUpdate 1.0.0.msi“, pèse 83 Mo et affiche des propriétés falsifiées au nom de Microsoft. Aucun des dizaines de moteurs antivirus analysés n'a détecté la menace au moment de l'analyse.

Le malware utilise une architecture en plusieurs couches pour rester invisible. L'installateur repose sur WiX Toolset, un framework légitime, et déploie une application Electron pour exécuter le code malveillant. Une fois lancé, il active un processus Python déguisé. Celui-ci installe des outils capables d'extraire les identifiants des navigateurs, les tokens Discord et les données bancaires.

Pour survivre aux redémarrages, le malware crée une entrée dans le registre Windows imitant un vrai composant de sécurité. Il ajoute aussi un raccourci au démarrage se faisant passer pour l'application Spotify. Ce double mécanisme lui permet de rester actif sans éveiller les soupçons. Pour se protéger, installez les mises à jour Windows uniquement depuis les paramètres du système ou depuis le site officiel de Microsoft.


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