Gemini pour Google Home débarque chez les premiers utilisateurs, leur chien n’a plus de secrets !

Google commence à déployer Gemini for Home, la version domestique de son intelligence artificielle. Les premiers testeurs racontent déjà leurs expériences, entre curiosité et sourires. L’IA serait capable de décrire les moindres faits et gestes de leurs animaux quand personne n’est à la maison.

Google passe à la vitesse supérieure dans la maison connectée avec Gemini for Home, une mise à jour qui remplace peu à peu Google Assistant sur les enceintes, caméras et sonnettes du géant américain. Le but est simple : rendre les échanges plus naturels et les réponses plus précises. L’intelligence artificielle peut désormais comprendre des demandes formulées comme une conversation, analyser ce que voient les caméras et décrire les événements survenus à la maison.

Les premiers utilisateurs inscrits au programme d’accès anticipé commencent à découvrir ces nouvelles fonctions. Depuis l’application Google Home, ils peuvent interroger directement Gemini avec des phrases simples comme « qu’est-ce qu’il s’est passé dans le salon ? » ou « quelqu’un est-il passé à la porte ? ». L’IA résume alors les images captées et ajoute des détails inattendus : elle peut reconnaître une voiture, un passant… ou un animal en pleine bêtise.

Gemini surveille la maison et dévoile la vie cachée des animaux des utilisateurs de Google Home

Sur les réseaux, les premiers retours prêtent souvent à sourire. Un utilisateur raconte avoir demandé à Gemini si son chien s’était bien comporté, et l’assistant a répondu qu’un « chien noir avait sauté sur le plan de travail à 19 h 36 ». D’autres ont découvert que leur chat passait ses journées à grimper sur les meubles ou à observer les oiseaux par la fenêtre. En clair, l’IA transforme les caméras Nest en véritables chroniqueurs de la vie secrète des animaux domestiques.

Pour le moment, Gemini for Home n’est disponible qu’en accès anticipé dans quelques pays anglophones, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Son arrivée en Europe est prévue plus tard, une fois les tests terminés. En attendant, cette nouvelle génération d’assistant intelligent montre déjà à quel point l’IA peut s’immiscer dans notre quotidien, quitte à nous révéler que nos compagnons à quatre pattes mènent une double vie quand nous ne sommes n’est pas là.