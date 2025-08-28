La dernière mise à jour de Windows 11 endommage-t-elle votre SSD ? Ce fabricant répond à la controverse

Windows 11 est encore pointé du doigt par des utilisateurs mécontents. Selon eux, la dernière mise à jour du système d’exploitation de Microsoft endommagerait les SSD. Un des fabricants de SSD directement visés par cette controverse a mené sa propre enquête. Voici sa conclusion.

Depuis plusieurs années maintenant, des plaintes s’élèvent : les mises à jour de Windows 11 dégraderaient les performances de certains SSD. Cette fois-ci, c’est la mise à jour KB5063878 qui est dans le viseur des utilisateurs, qui l’accusent même de rendre leurs SSD inutilisables. Pour répondre à la controverse, Phison, un des fabricants de SSD directement concernés par ces accusations, a décidé de mener l’enquête. Voici sa conclusion.

Des SSD endommagés par la dernière mise à jour de Windows 11 ? Phison a mené l’enquête

Selon nos confrères d’Android Headlines, les premières rumeurs accusaient la dernière mise à jour du système d’exploitation de Microsoft d’être responsable de l’endommagement d’un SSD lors du transfert d’au moins 50 Go de données sur un disque rempli à plus de 60 %. Microsoft avait demandé des retours d’expérience aux utilisateurs concernés, en vain. En parallèle, Phison, dont les modèles de SSD étaient parmi les principaux suspects, a mené sa propre enquête pour tirer au clair ces accusations. L’entreprise a soumis ses disques à une vaste campagne de tests approfondis. Le but ? Identifier le problème et y remédier si nécessaire. Après des milliers d’heures de tests, Phison n’est jamais parvenu à reproduire le problème signalé.

Leur conclusion ? La dernière mise à jour de Windows 11 est hors de cause, tout comme leurs modèles de SSD. Selon la société, il faudrait probablement chercher du côté des utilisateurs pour trouver l’origine de la panne rapportée. Phison a profité de cette controverse pour rappeler l’une des recommandations à suivre pour ne pas abîmer son SSD sans s’en rendre compte : veiller à un bon refroidissement du matériel. En effet, les disques de stockage peuvent chauffer lors d’importants transferts de fichiers.

Pour le moment, la firme de Redmond et Phison semblent ne pas être directement responsables de la panne rapportée – ce qui est plutôt rassurant pour les consommateurs, puisque quelques-uns des meilleurs SSD PCIe 5.0 sont dotés de la technologie de Phison. Certains utilisateurs pourraient être tentés de désinstaller la mise à jour, mais cela est vivement déconseillé : leur PC serait ainsi privé des derniers correctifs de sécurité.