Pour les soldes, le très bon aspirateur robot Roborock S7 est à 419 € (voire moins)

Belle offre à saisir sur le site Cdiscount à propos du Roborock S7 ! À l'occasion des soldes d'été 2022, le très bon aspirateur robot fait l'objet d'une remise de 180 euros pour atteindre le prix de 419 euros.

Alors que le Roborock S6 MaxV est toujours à moins de 380 euros, un autre aspirateur robot de la marque Roborock est en promotion à l'occasion des soldes d'été 2022.

Chez Cdiscount, le Roborock S7 disponible dans un coloris noir est vendu au tarif de 419 euros au lieu de 599 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 180 euros de la part du site e-commerce français. Pour les clients ayant un compte Cdiscount à volonté, le prix du produit passe à 384 euros grâce au code 25D249CD qui est à saisir durant l'étape de la commande.

Considéré comme un aspirateur robot 2 en 1, le Roborock S7 a la particularité d'aspirer et de laver. L'appareil embarque un niveau sonore de 67 dB, une puissance d'aspiration de 2500 Pa, une autonomie de 180 minutes grâce à sa batterie Li-ion de 5200 mAh et un système de serpillère à vibration sonique. On retrouve aussi un bac à poussière de 470 ml et un réservoir d’eau de 300 ml. L'aspirateur robot est doté d'une brosse flottante améliorée et d'un rouleau en caoutchouc (idéal pour les cheveux et poils d'animaux). Pour terminer, le S7 de Roborock est fourni avec une base de chargement et d'un câble d'alimentation.