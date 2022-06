Soldes aspirateur robot : le Roborock S6 MaxV est à moins de 380 €

À la recherche d'un aspirateur robot connecté en promotion ? Au cours de ces soldes d'été, Amazon et Rue du Commerce proposent à leurs clients respectifs de se procurer le Roborock S6 MaxV sous la barre des 380 euros.

Un très bon aspirateur connecté est à l'honneur pour ce bon plan associé aux soldes d'été 2022. Actuellement, Amazon et Rue du Commerce se sont alignés pour en proposer un de la marque Roborock à moins de 380 euros.

En effet, le Roborock S6 MaxV disponible dans un coloris noir est vendu par les deux sites marchands aux prix respectifs de 378,11 euros et de 379 euros ; soit 40 euros de réduction par rapport au dernier tarif constaté durant ces 30 derniers jours. À titre d'information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en point relais, en fonction du site e-commerce choisi.

Lancé à la fin du mois d'avril 2020, le S6 MaxV de Roborock est un aspirateur robot intelligent équipé d'une double caméra avant. Il évite et contourne les obstacles courants de votre maison. Sa puissance d'aspiration est de 2500Pa, et son système serpillère intelligent offre une expérience de nettoyage personnalisé en fonction des pièces de la maison. Pour en savoir plus sur le produit, n'hésitez pas à lire notre article consacré au test du Roborock S6 MaxV.