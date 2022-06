Apple AirTag à 28 € au lieu de 35 € euros pendant les soldes Amazon

L’AirTag est un accessoire commercialisé par Apple qui permet de tracker les objets. Vous pouvez par exemple l’accrocher à vos clés, le glisser dans un sac ou dans votre portefeuille pour les retrouver facilement. l’AirTag est actuellement en vente à 28 euros au lieu de 35 euros sur Amazon durant les soldes d’été.

L’AirTag vous permet de retrouver vos objets mais aussi de localiser vos proches et vos appareils Apple. De forme circulaire, ce petit objet discret est conçu en acier inoxydable poli et certifié IP67. Résistant à l’eau et à la poussière, il est doté d’un haut parleur qui permet aux utilisateurs de le retrouver facilement. L’AirTag fonctionne à l’aide d’une pile et, grâce à son émetteur, vous pouvez localiser l’objet perdu ou volé auquel il est attaché.

Sorti en avril 2021, le dispositif est en vente à 35 euros. Durant les soldes d’été, l’AirTag est affiché à 28 euros seulement sur Amazon, soit 20 % de réduction.

L’AirTag est équipé d'une puce U1 conçue par Apple. Quand le tracker n’est pas à portée de Bluetooth, la localisation est possible grâce à la technologie UWB (Ultra Wideband ou Ultra Lage Bande en français) et au gigantesque réseau d’appareils Apple. En activant le mode Perdu, vous recevez automatiquement une notification quand il est détecté par un appareil du réseau à proximité.

Les AirTags peuvent vous aider à déterminer l’emplacement exact d’un objet à l’aide de l’application Localiser et en utilisant un iPhone muni d’une puce U1 (les iPhones des séries 11, 12 et 13). L’application vous donnera ainsi des instructions directionnelles sur l'écran de votre téléphone pour pouvoir retrouver précisément votre objet.