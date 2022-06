Belle réduction de prix sur le casque sans fil Bose SoundLink II pour les soldes

Ce bon plan proposé dans le cadre des soldes d'été 2022 vous permet d'acquérir le Bose SoundLink II à moins de 129 euros grâce à une réduction de 43%. Le casque sans fil est en promotion chez Amazon, mais aussi chez Fnac/Darty.

RETROUVEZ CE BON PLAN SUR AMAZON

RETROUVEZ CE BON PLAN SUR FNAC

RETROUVEZ CE BON PLAN SUR DARTY

Si vous recherchez un casque audio sans fil de bonne facture, l'intemporel Bose SoundLink II voit son prix descendre sous la barre des 130 €. Amazon, mais aussi Fnac et Darty qui sont en plein dans les soldes le proposent tous à 129,99 € en ce moment au lieu de 229,95 euros. Vous profitez d'une remise immédiate de 100 €. Et si vous ne connaissez pas ce casque sans fil, le SoundLink II de Bose un modèle de type circum-aural.

Il délivre une qualité de son pur et net qui justifie sa popularité. Pour ce qui est de l'ergonomie, ce casque dispose d'un arceau ajustable, mais aussi pliable qui vous permet de le ranger dans son étui et de le transporter facilement. Le casque sans fil dispose de commandes tactiles intuitives pour gérer différentes fonctions du bout des doigts.

Contrôlez votre musique ainsi que vos appels en toute facilité. De plus le Bose SoundLink II est un casque à réduction de bruit. Il est multipoint puisqu'il est possible de connecter deux appareils en Bluetooth en simultanée et passez de l'un à l'autre sans effort. Sa batterie lui permet de tenir pendant 15h en une charge.