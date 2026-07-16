Adieu OnePlus, la marque quitte officiellement l’Europe

Oppo, la maison-mère de OnePlus, annonce officiellement la fin de ses activités en Europe. Plus aucun nouvel appareil de la marque ne sera commercialisé sur le Vieux continent.

oneplus 15r test
Crédits : Phonandroid

C'était un secret de polichinelle qui courrait depuis des mois. Il est désormais officiel : la marque OnePlus disparaît du Vieux Continent. Elle l'envisageait depuis le début de cette année 2026. Les signes avant-coureurs ne manquaient pas cela dit. Par exemple l'absence de communication ces derniers temps, ou les ruptures de stocks à la chaîne sur le site du constructeur. Le 14 juillet 2026, le média allemand WinFuture disait que l'annonce du départ était imminente et il ne s'est pas trompé.

Nous ne sommes pas les seuls impactés d'ailleurs. Dans un communiqué d'Oppo, la maison-mère de OnePlus, on peut lire : “Après une évaluation approfondie, OnePlus ne lancera plus de nouveaux produits en Europe et en Amérique du Nord“. Si vous voulez vous procurer un smartphone comme le OnePlus 15R, il va falloir miser sur les revendeurs tiers, en sachant que les stocks ne seront pas renouvelés une fois épuisés.

OnePlus, la marque aux “flagships killers”, ne sera plus vendue en Europe

Concrètement, OnePlus laisse sa place à Oppo, dont les appareils resteront accessibles en France. Quant aux détenteurs d'un smartphone ou d'une tablette OnePlus, l'entreprise se veut rassurante : “les droits et intérêts de [des] utilisateurs existants, notamment le service après-vente, les mises à jour logicielles et les correctifs de sécurité, continueront d'être pleinement garantis“. Vous devriez donc bien avoir droit aux mises à jour jusqu'à la fin de la période de prise en charge prévue. En revanche, nous n'avons pas de détails sur le fonctionnement à venir du SAV.

Lire aussi – ColorOS partout ? Oppo envisagerait un changement radical pour OnePlus et Realme

La disparition de OnePlus n'est pas, officiellement, liée à une baisse des ventes sur le Vieux continent : “L’activité d’OPPO en Europe demeure solide, portée par une forte dynamique sur le segment des smartphones premium“, rappelle la firme. C'est tout de même la fin d'une ère pour OnePlus, qui continuera de proposer ses produits en Asie. Les plus nostalgiques se consoleront en se tournant vers Nothing, fondé par des anciens de l'entreprise.


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