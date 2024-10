Après Free, Bouygues lance sa nouvelle offre famille : prix, services, quel opérateur propose la meilleure formule ?

Après Free avec Free Family, c'est au tour de Bouygues Telecom de présenter sa nouvelle offre dédiée aux familles : B.iG. Ici encore, l'idée est de proposer des tarifs régressifs selon le nombre d'utilisateurs. Dans cet article, nous allons vous présenter les formules respectives des deux opérateurs.

Si SFR a été le premier à dégainer une offre familiale avec la formule SFR Multi, la concurrence a enfin décidé se mettre à la page. Début octobre 2024, Free a présenté officiellement Free Family, une offre qui permet d'économiser selon les dires du Trublion du web pas moins de 480 € lors de la 1re année.

Et il n'aura pas fallu attendre longtemps pour découvrir la réponse d'un autre adversaire, à savoir Bouygues Telecom. En effet, ce 4 octobre 2024, l'opérateur a levé le voile sur B.iG, son offre inédite destinée aux familles. Dans cet article, nous allons présenter en détail ce que proposent les deux FAI avec leurs formules respectives, l'idée étant de vous offrir une comparaison complète.

B.iG, la formule familiale par Bouygues

Commençons donc par le dernier arrivé en date, à savoir B.iG de Bouygues Telecoms. Concrètement, cette formule inédite chez l'opérateur propose peu ou proue ce qu'on retrouve déjà chez la concurrence, à savoir des tarifs régressifs selon le nombre d'utilisateurs.

Pour en profiter, il faudra tout d'abord souscrire à une offre Bbox Must (34,99 €/mois la 1re année, puis 39,99 €/mois) ou Ultym (42,99 €/mois la 1re année, puis 47,99 €/mois). Notez qu'il est tout à fait possible de cumuler les offres Box. Pour toute première souscription, les utilisateurs peuvent prétendre à une réduction de 7 € sur leur facture. Et là où Bouygues se démarque, c'est que les tarifs restent inchangés après la 1re année, ce qui n'est pas le cas chez Free.

Jusqu'à 10 lignes supplémentaires

Ensuite, l'utilisateur devra ajouter des lignes téléphoniques Bouygues Telecom. Au total, on peut greffer jusqu'à 10 forfaits mobiles dans l'offre B.iG. Ici encore, Bouygues fait mieux que Free, qui limite le nombre de lignes à 4 dans sa formule Free Family. Bien entendu, plus il y a de lignes, plus les réductions sont importantes :

1 forfait : – 5 € par mois

2 forfaits : – 8 € par mois sur chaque ligne

3 forfaits : – 10 € par mois sur chaque ligne

4 forfaits : – 10 € par mois sur chaque ligne

de 5 jusqu'à 10 forfaits : – 10 € par mois sur chaque ligne

Gare aux forfaits choisis

Attention toutefois, tous les forfaits mobile de Bouygues ne sont pas compatibles avec l'offre B.iG. L'offre la moins chère, à savoir la formule 2 Go en 4G/5G, est exclue. Il faut donc faire son choix entre les forfaits 20 G0, 100 Go, 150 Go ou 300 Go en 4G ou 5G.

Mine de rien, il s'agit d'un point crucial. Pour cause, si Bouygues Telecom promet 564 € d'économies par an, c'est dans le cas où vous avez souscrit à une offre Box accompagnée de 4 lignes en 20 Go seulement. Fatalement, si vous souhaitez des forfaits plus généreux en data, les réductions sont moins intéressantes.

Le Giga Boost, le bonus appréciable

L'offre B.iG inclut également un bonus plutôt appréciable, à savoir le Giga Boost. Pour résumer, les utilisateurs peuvent obtenir à la demande 20 Go de data supplémentaires sur l'un des forfaits mobiles ajoutés au pack B.iG. Attention toutefois, on peut déclencher le GigaBoost seulement 3 fois par an (ce qui fait donc 60 Go de data en plus sur l'année). En outre, cette enveloppe de data bonus n'est valable qu'un mois.

Une plus grande flexibilité

Enfin, Bouygues Telecom marque un point supplémentaire sur un autre aspect. En effet, le pack B.iG n'est pas dédié exclusivement aux membres d'une famille habitant sous le même toit. Pour cause, il est possible d'utiliser des RIB différents pour les lignes d'un même pack. De cette manière, un groupe d'amis, une famille recomposée ou encore des colocataires peuvent parfaitement souscrire à l'offre s'ils souhaitent optimiser au mieux leurs dépenses en matière de télécoms.

Free Family, l'option proposée par Free

Concentrons-nous maintenant sur Free Family, la formule familiale présentée par Free ce 1er octobre 2024. Tout comme le pack B.iG de Bouygues ou SFR Multi, cette souscription permet de bénéficier de tarifs régressifs en incluant plusieurs lignes mobiles à votre abonnement Freebox. D'après les dires du Trublion du web, cette formule permet de réaliser jusqu'à 480 € d'économies, du moins la première année.

Toutes les Freebox éligibles

Tout d'abord, ce pack est réservé aux abonnés Freebox. Cependant et contrairement à son concurrent, on peut profiter des avantages de Free Family sur l'ensemble des offres Freebox de l'opérateur :

Freebox Pop à 29,99 €/mois

Freebox Ultra à 49,99 €/mois

Freebox Ultra Essentiel à 39,99 €/mois

Freebox Révolution Light à 29,99 €/mois

4 lignes seulement… mais avec de la 5G illimitée

Ceci fait, on pourra ajouter jusqu'à 4 lignes mobiles seulement. C'est bien moins que Bouygues, qui permet de greffer jusqu'à 10 forfaits téléphoniques dans son pack B.iG. Néanmoins, Free a trouvé la parade pour se démarquer.

Tout d'abord, il n'y pas besoin de faire un choix ici parmi l'éventail de forfaits mobiles disponibles. Ici, tout le monde est logé à la même enseigne avec un forfait Free 5G sans engagement, un peu modifié pour l'occasion. Pour cause, l'enveloppe de data n'est plus de 300 Go, mais tout simplement illimitée.

En plus de cela, le forfait inclut également 35 Go de 4G en roaming dans plus de 110 destinations, sans oublier un accès à l'appli TV OQEE by Free. Et bien entendu, les SMS et les appels sont illimités.

Si en soi, l'offre mobile prévue avec Free Family est particulièrement séduisante, il faut noter qu'elle se destine exclusivement aux propriétaires de smartphones compatibles 5G. De fait, la formule met d'emblée de côté de nombreux utilisateurs qui n'ont pas encore renouvelé leur équipement.

Près de 500 € d'économies… La 1re année

Concrètement, sur un forfait 5G, la facture est réduite de moitié par rapport à celle d'un non-abonné Freebox. Elle passe ainsi à 9,99 € par mois au lieu de 19,99 € par mois. Cela représente donc 120 € d'économies par an. Avec 4 forfaits, on peut éviter de dépenser 480 € comme l'a promis Free. La première année du moins.

Là où Bouygues garantit des tarifs fixes année après année, l'offre de Free perdra forcément un peu de son intérêt après les douze premiers mois. Prenons en exemple le cas d'un pack Free Family composé d'une offre Freebox Ultra et de 4 forfaits Free 5G.

Lors de la 1re année, la note mensuelle sera de 89,95 € par mois (39,96 €/mois pour les 4 forfaits + 49,99 €/mois pour la Freebox Ultra). Une fois les douze mois écoulés, il faudra mettre sur la table 123,95 €/mois pour la même offre. Pour cause, la facture pour les 4 forfaits passe à 63,96 €/mois, tandis que l'offre Freebox Ultra grimpe à 59,99 €/mois.

Résultat, les économies réalisées chutent de 480 € à 192 € sur vos forfaits mobiles dès la seconde année avec l'offre Free Family. Un élément capital à prendre en compte avant de souscrire.