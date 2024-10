Free lance Free Family et vous fait économiser sur vos abonnements, même si vous êtes nouveau client

Free lance Free Family, offrant des remises pour qui prend une box et au moins un forfait mobile chez l'opérateur. Tous les clients y ont droit, qu'ils soient déjà chez l'opérateur ou non.



Des remises si vous avez un abonnement fixe et mobile chez le même opérateur. C'est une proposition que vous avez vu chez tous les fournisseurs d'accès à Internet. Free en fait aujourd'hui son fer de lance en lançant Free Family. Le principe est très simple : si vous souscrivez une offre Internet et un ou plusieurs forfaits mobiles, vous bénéficiez de remises plus ou moins importantes. Notons d'emblée qu'au niveau de la box, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Les Freebox Révolution Light, Freebox Pop, Freebox Ultra Essentiel et Freebox Ultra sont de la partie.

Pour ce qui est du contrat mobile en revanche, seul le forfait Free 5G est proposé, quelle que soit la box sélectionnée. Il y a cependant peu de chances que vous en souhaitiez un autre puisque celui-ci vous offre des données illimitées en 5G ou 4G en France métropolitaine, ainsi que 35 Go par mois en 5G depuis plus de 110 destinations dans le monde. Difficile de faire mieux à ce niveau là. L'accès aux chaînes de TV est inclus via l'application TV OQEE by Free. C'est alléchant, mais quid des économies réelles ?

L'offre Free Family est parfaite pour qui veut regrouper box et forfait mobile chez l'opérateur

Prenons l'exemple actuel le plus onéreux. Avec une Freebox Ultra et 4 forfaits 5G (le maximum autorisé), vous paierez 89,95 €/mois pendant la première année. Cela représente une remise de 480 € tout de même. Passé 12 mois, le tarif grimpe à 123,95 €/mois. Comme d'habitude, il n'y aucun engagement. Vous pouvez vous rendre sur la page dédiée à Free Family pour effectuer des simulations avec différentes combinaisons.

Lire aussi – Abonné Freebox Ultra, vous ne serez plus jamais sans connexion grâce à cette nouveauté

Si vous êtes déjà client chez Free, rendez-vous dans votre Espace Abonné Mobile puis Mes avantages Free Family pour rattacher votre ou vos ligne(s) mobile(s) Free et activer la réduction. Si vous êtes nouveau client, vous devez d'abord prendre une offre box puis un forfait mobile, dans la mesure où votre identifiant box vous sera demandé.