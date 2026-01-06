Ce jeu PS4 que personne ne connaît vaut désormais une fortune et la raison va vous étonner

Avez-vous déjà entendu parler de Star Wars Racer Revenge ? On est prêt à parier que non, tant ce jeu PS4 a été produit en très petite quantité. Pourtant, si vous cherchez aujourd'hui à la procurer, vous n'allez pas tarder à remarquer qu'il se vend désormais à prix d'or. Et vous ne devinerez jamais pourquoi.

La PS4 est certes sortie il y a un certain nombre d'années maintenant, mais on se garderait bien de ranger la console dans la catégorie rétrogaming (certains n'hésiteront pas à franchir le pas, mais là est un autre débat). De fait, la plupart de ses jeux se vendent encore aujourd'hui à un prix tout à fait raisonnable, aidés qui plus est par la rétrocompatibilité presque parfaite de la PS5. Tous, sauf peut-être un. Et on parie que vous n'en avez jamais entendu parler.

Star Wars Racer Revenge est, comme son nom l'indique, un jeu de courses se déroulant dans l'univers de Star Wars initialement sorti sur PS2 en 2002. Il a ensuite eu droit à un portage sur PS3, puis sur PS4 en version digitale, jusqu'à ce que Limited Run Games se décide à produire une version physique de cette dernière. C'est cette version qui nous intéresse aujourd'hui. Car contre toute attente, le jeu vaut désormais une fortune sur les sites de revente.

Pourquoi ce jeu obscur de la PS4 se vend à prix d'or

En réalité, la raison de cette soudaine popularité est à chercher du côté de la PS5. Nous vous en parlions il y a quelques jours, la première barrière de sécurité de la console de Sony a récemment sauté, ouvrant ainsi la voie aux hackers pour un potentiel jailbreak. Or, ce jailbreak peut justement être rendu possible par Star Wars Racer Revenge. En effet, le jeu dans sa version physique comporte encore aujourd'hui un bug permettant aux pirates d'injecter du code directement dans la PS5.

Seul problème, il n'existe qu'environ un millier de copies de la version physique du titre. Bien évidemment, les revendeurs comptent bien profiter de cet engouement surprise pour faire gonfler les prix. À l'heure où sont écrites ces lignes, il est possible d'acheter le jeu pour 300 et quelques euros sur Ebay. Pas mal pour un jeu obscur.

