Pixel Watch : un bug très gênant accompagne la mise à jour 1.4

La dernière mise à jour en date de la Pixel Watch de Google a déclenché un bug gênant qui impacte l’utilisation de la montre. Les notifications reçues sur cette dernière sont concernées.



En tant qu'utilisateur d'une montre connectée comme la Pixel Watch, vous savez à quel point il peut être pratique de recevoir les notifications de son téléphone directement à son poignet. Vous savez aussi que cela peut vite devenir envahissant, alors vous avez pris la peine de configurer quelles applications peuvent en envoyer ou non. Google a déployé récemment la version 1.4 de l'appli Pixel Watch. Elle ajoute par exemple la possibilité de lier la montre à un compte Google. Mais elle introduit un bug assez pénible que vous avez peut-être constaté.

Les préférences en matière de réception de notifications ont été remises à zéro. Ne vous étonnez donc pas si vous en recevez une d'une appli que vous étiez sûr d'avoir rendu “muette”. Pour le moment, vous allez devoir tout reconfigurer à nouveau. Il semble que seules celles en provenance des applications du téléphone soient concernées. Malheureusement, le problème ne s'arrête pas là.

La mise à jour 1.4 de la Pixel Watch annule vos préférences de notifications d'applis

Même si vous prenez le temps de paramétrer encore une fois les notifications, vous verrez que les changements sont annulés très rapidement après. Pour l'instant, on ne sait pas s'il s'agit vraiment d'une annulation, ou de l'application Pixel Watch qui affiche mal la position que les curseurs sont censés avoir. Dans ce dernier cas, cela permettrait au moins de ne plus être ennuyé par des alertes non sollicitées.

Lire aussi – Pixel Watch 2 : on sait presque tout sur la montre de Google juste avant son lancement

En l'état actuel, le plus sûr est de ne pas faire la mise à jour vers la version 1.4 de l'appli Pixel Watch. Vous ne risquez rien à la différer, elle ne corrige pas de faille de sécurité critique ou autre. Si vous l'avez déjà faite, il n'existe pas de solution mis à part patienter le temps qu'un correctif soit déployé. Dans la mesure où le bug est très gênant, il ne devrait pas tarder.

Source : 9to5Google