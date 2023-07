L’Apple Watch Ultra 2 serait plus chère que la précédente, mais pour une bonne raison

Selon un rapport, la future Apple Watch Ultra, prévue avec les Apple Watch Series 9, profiterait d'un corps en titane similaire à celui utilisé pour l'iPhone 15 Pro. Un choix logique, mais qui ferait grimper le prix de la montre connectée.

Alors qu'on sait déjà beaucoup de choses sur les futurs iPhones 15, la prochaine série de montres connectées made in Apple se fait plus discrète sur la toile. Une chose est sûre, il y aura bien des Apple Watch Series 9 et une nouvelle version de l'Apple Watch Ultra. Contrairement à ce que l'on imaginait, les smartwatches n'embarqueront pas de capteur de glycémie, encore trop complexe à intégrer. Récemment, un rapport nous apprend une nouvelle à la fois bonne et mauvaise.

Il concerne le corps de l'Apple Watch Ultra 2. Actuellement, il est en titane, ce qui n'a rien d'étonnant puisque le modèle cible les athlètes et autres pratiquants de sports plutôt extrêmes, nécessitant une résistance maximale. La prochaine itération serait également en titane, mais similaire à celui qu'utiliserait l'iPhone 15 Pro. Un changement qui semble anodin sur le papier, sauf qu'il plusieurs conséquences.

La future Apple Watch Ultra serait plus chère à cause de son corps en titane

L'Apple Watch Ultra 2 devrait être plus légère que sa prédécesseure. C'est l'un des principaux défauts du premier modèle : il pèse 61,3 grammes. À titre de comparaison, la plus lourde des Apple Watch Series 8, en acier inoxydable, certes un peu moins résistant, pèse 51,5 g. Le coloris devrait également être différent, et on s'attend à une finition “gris sombre“. D'après le rapport, c'est un design qu'Apple voulait déjà introduire à la sortie de l'Apple Watch Ultra première du nom, mais qui a été refusé parce que “les concepteurs n'aimaient pas l'apparence [de la montre]”.

La mauvaise nouvelle, c'est qu'un corps en titane plus léger implique aussi un coût de fabrication plus élevé. L'Apple Watch Ultra 2 devrait coûter plus cher que le précédent modèle. Il est impossible pour le moment de chiffrer avec exactitude l'augmentation attendue. On peut cependant se référer à la génération actuelle, où une version en titane coûte 100 $ de plus qu'en acier inoxydable.

