Apple a dévoilé sa nouvelle montre connectée la plus abordable de sa gamme ce 9 septembre 2025 à l’occasion de sa conférence de rentrée. L’Apple Watch SE 3 est ainsi disponible à partir de 269 € sur le site officiel d’Apple mais dans cet article, vous trouverez les meilleures offres du moment pour la précommander à un prix plus accessible.

L'Apple Watch SE 3 est, comme son nom l'indique, la troisième génération d’Apple Watch SE. Si vous ne connaissez pas ce modèle, il s’agit tout simplement de l’Apple Watch la moins chère proposée actuellement par la marque à la pomme.

Il aura fallu attendre trois ans pour voir le successeur de l’Apple Watch SE 2. Mais cette attente valait le coup avec de nombreuses améliorations au niveau des performances, de l’écran mais aussi des fonctionnalités liées à la santé.

Où précommander l'Apple Watch SE 3 au meilleur prix ?

Apple Watch SE 3 GPS au meilleur prix 269€ Voir 269€ Voir Apple Watch SE 3 GPS + Cellular au meilleur prix 319€ Voir 319€ Voir

La première bonne nouvelle est que cette nouvelle génération est moins chère que la précédente avec un prix de départ de 269 € alors que la SE 2 la moins chère était à 299 euros.

La SE 3 est disponible en deux tailles de boîtiers en aluminium : 40 et 44 mm. 2 coloris de boîtiers sont proposés : minuit et lumière stellaire.

En ce qui concerne les prix de vente, on trouve :

Apple Watch SE 3 GPS 40 mm : 269 €

: 269 € Apple Watch SE 3 GPS 44 mm : 299 €

: 299 € Apple Watch SE 3 GPS + 5G 40 mm : 319 €

: 319 € Apple Watch SE 3 GPS + 5G 44 mm : 349 €

Du 10 au 14 septembre, Boulanger propose un bonus rachat de 30 € sur votre ancienne Apple Watch. Mais attention, l'offre est limitée aux 700 premiers dossiers.

Quelles sont les nouveautés de l’Apple Watch SE 3 ?

La plus importante nouveauté de l’Apple Watch SE 3 est l’arrivée de la puce S10. C’est la même qu’on trouvait dans la Watch Series 10 sortie l’année dernière. C’est donc un sacré gain de puissance pour cette nouvelle génération. Et l’arrivée de ce nouveau processeur s’accompagne de nouvelles fonctionnalités santé avec la détection de l’apnée du sommeil et un score pour quantifier la qualité de votre sommeil en général.

L’écran bénéficie lui du mode Always-On, très pratique si vous souhaitez pouvoir lire l’heure à tout moment sans avoir à allumer l’écran. D’un point de vue connectivité, vous aurez aussi la possibilité de vous connecter au réseau 5G pour une connexion nettement plus rapide.

La Watch SE 3 s’avère aussi bien plus pratique au quotidien avec l’intégration de Siri. Vous pourrez donc faire appel à l’assistant d’Apple sans avoir besoin de votre téléphone à proximité. Deux gestes améliorent aussi l'ergonomie. Vous pouvez effectuer une action en tapant deux fois votre pouce et votre index. Et vous pouvez ignorer une notification ou un appel en tournant votre poignet.