Précommande Apple Watch Series 11 et Ultra 3 : où les acheter au meilleur prix ?

Apple lance ses Watch Series 11 et Watch Ultra 3 qui sont disponibles en précommande dès maintenant. On vous dit sur quelles boutiques les acheter au meilleur prix.

La keynote des iPhone 17 s’est tenue ce mardi 9 septembre 2025. On a pu découvrir plusieurs nouveautés, dont un nouvel iPhone Air qui se démarque de la série principale par son design en toute finesse.

Apple a également présenté la nouvelle génération de ses montres connectées. La Watch Series 11 fait ainsi ses débuts, et elle est accompagnée de la Watch Ultra 3, également très attendue. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les prix et la précommande.

Où précommander l’Apple Watch Series 11 au meilleur prix ?

On commence donc par l’Apple Watch Series 11 dont le prix de lancement ne change pas par rapport à la génération précédente. Elle est en précommande à partir de 449 € pour la version GPS aluminium. Apple propose également une version 5G cette année, sachant que les versions précédentes se contentaient de la 4G. Voici donc les prix en détail :

Apple Watch Series 11 aluminium 42 mm GPS : 449 euros

Apple Watch Series 11 aluminium 42 mm GPS + 5G : 569 euros

Apple Watch Series 11 aluminium 46 mm : 479 euros

Apple Watch Series 11 aluminium 46 mm GPS + 5G : 599 euros

Apple Watch Series 11 titane 42 mm (5G) : 799 euros

Apple Watch Series 11 titane 46 mm (5G) : 849 euros

Cliquez ici pour acheter l'Apple Watch Series 11 chez la Fnac

Cliquez ici pour acheter l'Apple Watch Series 11 chez Boulanger

La montre sera disponible à partir de 19 septembre 2025. Vous avez le choix entre quatre coloris pour la version aluminium : gris sidéral, argent, or rose et noir de jais. La version en titane est proposée dans les finitions suivantes : naturel, or et ardoise.

Où précommander l’Apple Watch Ultra 3 au meilleur prix ?

L’Apple Watch Ultra 3 est aussi en précommande au prix de 899 € dans ses deux finitions (titane naturel et titane noir). Cette unique version est compatible avec les connectivités GPS et 5G.

Apple Watch Ultra 3, GPS + 5G : 899 euros pour les bracelets boucle Alpine, boucle Trail, bracelet Océan

pour les bracelets boucle Alpine, boucle Trail, bracelet Océan Apple Watch Ultra 3, GPS + 5G : 999 euros pour le bracelet Milanais en titane

L’Apple Watch Ultra 3 sera également disponible à partir de 19 septembre 2025. Vous pourrez la précommander cette semaine chez la plupart des revendeurs partenaires d'Apple.

Quelles sont les nouveautés ?

Sur le plan esthétique, l'Apple Watch Series 11 hérite du design de son prédécesseur, mais on retrouve ici une protection d'écran plus résistante contre les rayures et les impacts.

C'est surtout au niveau des fonctionnalités qu'on note des changements notables, avec l'arrivée de l'analyse de la pression artérielle. Vous ne pourrez pas prendre votre tension comme cela se fait habituellement avec les tensiomètres, mais la montre analyse la manière dont vos vaisseaux sanguins réagissent aux battements de votre cœur sur une période de 30 jours. Une notification vous êtes ensuite envoyée si l'Apple Watch Series 11 détecte des signes d'une hypertension.

Cette fonctionnalité n'est pas exclusive à la Series 11. Elle sera notamment accessible via Watch OS 26 sur les Series 9 et 10, ainsi que sur les Apple Watch Ultra 2 et 3.

Pour le reste, l'Apple Watch Series 11 est la première montre connectée d'Apple à passer à la 5G dans sa version cellulaire, au lieu de la 4G habituellement. L'autonomie est également en hausse, passant à 24 heures, contre 18 heures pour la Series 10.

Quant à l'Apple Watch Ultra 3, elle dispose d'une surface d'écran plus grande. Le boîtier conserve une taille de 49 mm, mais les bordures de l'écran ont été réduites de 24%. Mais la grande nouveauté de cette année, c'est la compatibilité de la montre avec la connexion satellite qui permet d'envoyer des messages SOS ainsi que sa localisation quand on est dans une zone où aucun réseau n'est disponible (cellulaire ou WiFi).

Enfin, la détection de l'hypertension artérielle est accessible sur l'Ultra 3. L'autonomie de la montre s'améliore et va désormais jusqu'à 42 heures, contre 36 heures pour l'Ultra 2.