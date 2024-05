Apple travaille sur un écran hors du commun qui corrige le principal défaut des smartphones pliants actuels

Apple a reçu la validation d’un nouveau brevet sur les écrans pliables. Selon le document, la firme de Cupertino travaille sur une dalle dotée d’une propriété très intéressante qui pourrait améliorer considérablement la durée de vie des produits pliants. Un brevet idéal pour les iPad et les iPhone dont le cycle de renouvellement est plus long que la moyenne du marché.

Vous l’aurez remarqué : Apple n’a toujours pas lancé de produit avec un écran pliant. Et ce alors que la concurrence en propose depuis plusieurs années. Nous pensons notamment à Samsung qui a lancé le Galaxy Fold originel en 2019 et dont la septième itération devrait être présentée en juillet prochain. Mais pas uniquement. Google, Huawei, Honor, Xiaomi, Motorola, Oppo, Vivo, OnePlus… La firme accumule donc du retard sur ce segment qui attire de plus en plus de consommateurs.

S’il n’existe pas encore d’iPhone ou d’iPad pliant, le premier modèle étant prévu pour 2025 ou 2026, cela ne signifie pas qu’Apple ne travaille pas sur le sujet. Nous avons relayé dans nos colonnes plusieurs informations ces dernières années qui confirme l’intérêt de la firme pour ce type de produit. Les premières rumeurs remontent à 2018, date à laquelle Apple a obtenu ses premiers brevets sur ce type d’écran. Quatre ans et plusieurs reports plus tard, toujours rien.

Apple veut créer un écran pliant qui se régénère seul

Mais les brevets continuent d’affluer auprès de l’USPTO (organisme américain de gestion de la propriété intellectuelle). Le dernier d’entre eux a été validé le 21 mai 2024, 14 mois après son dépôt qui avait fait déjà grand bruit en 2023. Il porte le numéro US11991901. Et il s’appelle « appareils électroniques avec protection d’écran flexible multicouche ». Dans ce document, nous découvrons comment Apple souhaite protéger l’écran pliant des smartphones, grâce à une fine couche d’élastomère placée entre deux portions rigides de l’écran.

Le but de l’élastomère est d’apporter de la flexibilité à l’ensemble et, surtout, d’apporter une propriété « auto-régénérative » à la dalle. Comprenez que l’écran se régénère quand vous le pliez au lieu de se dégrader avec le temps. Grâce à ce brevet, Apple parviendrait à éluder l’un des problèmes récurrents des écrans flexibles qui finissent par se fendre à force d’être pliés. L’affaire la plus récente concerne le Pixel Fold de Google. Mais il n’est pas seul : plusieurs Galaxy Z en ont aussi été victimes ces cinq dernières années.

Source : PatentlyApple