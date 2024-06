Elon Musk veut enfermer les iPhones dans des cages hermétiques, mais pourquoi ?

Suite aux annonces d'Apple lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC), Elon Musk a déclaré qu'il pourrait interdire les iPhone à ses employés et placer ceux des visiteurs dans des cages de Faraday.



Si vous suivez Elon Musk sur X (Twitter), vous devez savoir que l'homme d'affaire a l'habitude de poster des messages polémiques, provoquant souvent de nombreuses réactions sur le réseau social ou dans la presse. Suite à la Worldwide Developers Conference (WWDC) d'Apple, le milliardaire a fait une sortie remarquée sur sa plateforme puisqu'il menace ni plus ni moins d'interdire les iPhone à tous ses employés.

Le post d'Elon Musk sur X est en effet très clair : “Si Apple intègre OpenAI au niveau du système d'exploitation, les appareils Apple seront interdits dans mes entreprises. C'est une violation inacceptable de la sécurité. Et les visiteurs devront enregistrer leurs appareils Apple à la porte, où ils seront stockés dans une cage de Faraday“. L'homme fait référence aux contenants utilisés pour bloquer complètement les champs électromagnétiques. En clair : il a peur d'une fuite d'informations personnelles des iPhone vers OpenAI, la firme derrière ChatGPT.

Elon Musk veut interdire les iPhone dans ses entreprises et les mettre en cage

On peut lire dans un communiqué qu'Apple “intègre l’accès à ChatGPT dans les expériences au sein d'iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia […]”, sachant que “Siri peut se servir des connaissances de ChatGPT lorsque c’est utile“. Sur le papier, on est loin d'une intégration profonde au niveau du système, et la firme ne manque pas de préciser que “des mesures de protection de la vie privée sont intégrées par défaut pour les utilisateurs qui accèdent à ChatGPT – leurs adresses IP sont masquées et OpenAI ne consigne pas les requêtes“.

Pas de quoi rassurer la patron de Tesla et SpaceX pour autant visiblement : “Il est tout à fait absurde qu'Apple ne soit pas assez intelligent pour créer sa propre IA, mais qu'il soit en quelque sorte capable de garantir qu'OpenAI protégera votre sécurité et votre vie privée ! Apple n'a aucune idée de ce qui se passe réellement une fois qu'elle transmet vos données à OpenAI. Ils vous vendent à la sauvette“. L'histoire dira s'il a raison, mais en attendant, on doute qu'il mettra ses menaces à exécution.