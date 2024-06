Apple accepte enfin de faciliter la communication entre iPhone et Android, ce n’est pas trop tôt

Apple a récemment dévoilé iOS 18 avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les iPhones. Parmi elles, l'intégration du Rich Communication Services (RCS) dans l'application Messages, qui permettra d'améliorer considérablement leur communication avec les appareils Android comme les téléphones Samsung Galaxy.

À l’occasion de la conférence WWDC 2024, Apple a présenté iOS 18. Cette mise à jour apporte de nombreuses améliorations ergonomiques, tant dans l’interface générale que dans les applications système les plus utilisées. Parmi nos 5 fonctionnalités préférées sur ce nouvel OS, on trouve un nouveau design pour l'application Photos et la messagerie par satellite.

Parmi les nombreuses nouveautés d'iOS 18, l'intégration du Rich Communication Services (RCS) annoncée plus tôt cette année dans l'application Messages se distingue. Cette fonctionnalité sera disponible dans la version finale de l'OS en automne. Le RCS modernise les échanges de messages entre les utilisateurs d'iPhone et ceux de smartphones Android, tel les Galaxy S24.

Le RCS arrivera sur iOS 18 cet automne pour enfin unir les smartphones Android et les iPhones

Avec la mise à jour iOS 18 prévue pour l'automne, les utilisateurs Android pourront profiter de ces fonctionnalités améliorées lorsqu'ils échangent des messages avec des amis utilisant des iPhones. Bien que les bulles vertes indiquant les messages de l’OS de Google ne disparaîtront pas, les utilisateurs bénéficieront de discussions de groupe, du partage de photos et vidéos en haute résolution, des accusés de lecture, des indicateurs de saisie et des messages vocaux, grâce au profil universel RCS 2.4.

Cette intégration du RCS promet d'améliorer la messagerie pour les utilisateurs des deux plateformes en rendant les communications plus fluides et plus riches en fonctionnalités. Par exemple, l'envoi de photos et de vidéos en haute résolution deviendra beaucoup plus simple et rapide. Cependant, un élément important manque encore dans le profil universel RCS 2.4 : le chiffrement de bout en bout. Alors que les utilisateurs d'Android bénéficient de ce niveau de sécurité via Google Messages, les utilisateurs d'iPhone n'auront pas cette protection avec l'intégration RCS dans iOS 18.

Malgré cela, l'ajout du RCS représente une avancée importante pour rendre la messagerie plus compatible entre iPhone et Android, et répond à une demande de longue date des utilisateurs.