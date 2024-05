L’iPhone 16 Pro sera plus grand que l’iPhone 15 Pro, le comparatif en images

L'iPhone 16 Pro sera moins compact que l'iPhone 15 Pro, nous confirment de nouvelles photos. Le smartphone disposera d'un plus grand écran, avoisinant les 6,3 pouces.

Plusieurs fuites font état d'un iPhone 16 Pro plus imposant que l'iPhone 15 Pro, de nouvelles images viennent corroborer cette information. Une série de quatre clichés mettant en scène un prototype du futur iPhone 16 Pro et l'iPhone 15 Pro côte à côté nous permettent de nous faire une idée de la différence de gabarit entre les deux appareils.

iPhone 15 Pro and iPhone 16 Pro in comparison pic.twitter.com/2f2b8nraRn — Majin Bu (@MajinBuOfficial) May 25, 2024

La raison de ce gain de volume est l'augmentation de la taille de l'écran, dont la diagonale passerait de 6,1 à 6,27 pouces. Mais la hausse des dimensions de l'iPhone 16 Pro ne seraient pas proportionnelles à celles de l'écran. Pour conserver une taille compacte, Apple serait parvenu à réduire l'épaisseur des bordures autour de la dalle. Sur les photos partagées, on voit que l'iPhone 16 Pro est plus grand et plus large que l'iPhone 15 Pro, mais l'écart demeure limité.

L'iPhone 16 Pro Max grandit aussi

Ce passage à un écran de presque 6,3 pouces devrait constituer le changement le plus important de l'iPhone 16 Pro. Le design général de l'appareil devrait être similaire, et le capteur photo grand-angle ne devrait pas bouger. L'iPhone 16 Pro devrait toutefois être équipé d'un nouveau capteur ultra grand-angle de 48 MP, le Sony IMX903. Il devrait aussi embarquer le téléobjectif périscopique de 12 MP avec zoom optique 5x qui était jusqu'ici exclusif à l'iPhone 15 Pro Max.

L'iPhone 16 Pro ne sera pas le seul smartphone de nouvelle génération d'Apple à offrir un affichage plus spacieux. L’iPhone 16 Pro Max devrait être plus grand que l’iPhone 15 Pro Max, sa diagonale d'écran atteignant entre 6,85 et 6,9 pouces, contre 6,7 pouces pour le modèle actuel. Il est probable qu'Apple tourne largement sa campagne de communication autour de ces nouveaux formats.

Si seuls les modèles Pro sont concernés par cette hausse de taille, la marque à la pomme disposera d'un autre argument pour convaincre les utilisateurs de craquer pour un iPhone 16 Pro plutôt qu'un iPhone 16. Apple a eu du mal à vraiment différencier ses iPhone standards et Pro au-delà de la photo. Réserver la puce de dernière génération aux modèles Pro a permis de creuser un peu l'écart, un écran plus grand marquerait encore la distinction au sein de la gamme.