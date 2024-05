Shazam trouve enfin une utilité au Dynamic Island et aux Activités en direct de l’iPhone

Un peu à la traîne, Shazam peut finalement reconnaître des chansons en arrière-plan. L'app utilise alors le Dynamic Island et les Activités en direct de l'iPhone pour interagir avec l'utilisateur.

La version 17.11 de Shazam est désormais disponible pour les possesseurs d'un iPhone ou d'un iPad. L'application de reconnaissance musicale exploite enfin deux particularités des derniers modèles de smartphone d'Apple : le Dynamic Island et les Activités en direct. À présent, Shazam est capable de tourner en arrière-plan. Vous pouvez donc lancer une recherche et quitter l'application pour faire autre chose, Shazam continuera de faire son travail.

Vous saurez que Shazam est bien en route grâce à un affichage au niveau du Dynamic Island, permettant de dissiper les doutes quant à son activité. Lorsqu'une chanson est identifiée en arrière-plan, vous recevez alors une notification des Activités en direct pour vous le faire savoir. Pour bénéficier de cette nouveauté, il suffit de télécharger la dernière mouture de Shazam sur votre appareil sous iOS 17.5 ou supérieur.

Shazam délaissé par Apple ?

On se demande bien pourquoi Shazam, qui appartient pourtant à Apple, ne propose cette fonctionnalité des plus pratiques que maintenant. De nombreuses applications tierces utilisent avec brio le Dynamic Island et les Activités en direct depuis longtemps. Lancées à l’automne 2022 avec la sortie d'iOS 16.1, les Activités en direct ont rapidement été exploitées par les développeurs. Elles servent à suivre l'action d'une application sans que celle-ci ne soit ouverte. Vous pouvez par exemple accéder à des résultats sportifs en direct avec cette fonctionnalité.

L'année dernière, la version iOS de Shazam devenait enfin capable d’identifier des chansons au sein d’autres applications. Pendant ce temps, sur Android, l'app proposait cette même option depuis… 2019. Le support de Shazam manque clairement d'ambition, sans qu'on ne connaisse les raisons de cet abandon apparent.

Apple annonçait le rachat de Shazam pour 400 millions de dollars en 2017. À cette époque, l'appli était l'une des plus populaires de l'App Store, avant de perdre peu à peu de son éclat. Elle a notamment servi de plateforme de promotion pour Apple Music : après avoir reconnu une chanson, Shazam renvoyait vers le service de streaming musical pour l'écouter de nouveau.

Source : Apple Insider