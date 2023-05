iPhone Fold : voici la solution d’Apple contre le vilain pli qui balafre les smartphones pliables

Apple est le dernier grand fabricant de smartphones à ne pas proposer de téléphone pliable. Le géant de la Silicon Valley prépare dans le plus grand secret une technologie pour, une nouvelle fois, imposer sa vision du « foldable » et damer le pion à Google et Samsung.

Désormais, quasiment tous les fabricants de smartphones proposent un modèle de téléphone pliable. Si ce segment de marché reste encore l’apanage des appareils de luxe, les « foldables » les moins chers se monnayant rarement à moins de 1000 €, on attend toujours une annonce d'Apple concernant un éventuel iPhone Fold. Une fuite nous révèle aujourd’hui une technologie révolutionnaire sur laquelle travaillerait le géant de la Silicon Valley.

GizChina a découvert une demande de brevet pour un iPhone pliable aux propriétés remarquables. Les ingénieurs de la compagnie ont trouvé un moyen de faire totalement disparaître la vilaine pliure qui enlaidit les écrans des smartphones pliables. De ce fait, l’écran de l’iPhone Fold se démarquera de ceux de ses concurrents en étant toujours lisse.

Apple dotera l'iPhone Fold d'une technologie qui soigne le vilain pli de l'écran interne

Tous les fabricants de smartphones sont bien conscients que le pli qui apparaît sur l’écran de leur téléphone pliable, en plus d’être inesthétique, est une preuve de l’usure mécanique qui afflige l’appareil. Un signe de fragilité qui peut être rédhibitoire aux yeux de certains clients potentiels, alors que les smartphones pliables sont censés être ce qui se fait de mieux dans le domaine. Le Pixel Fold de Google se vend pour la bagatelle de 1899 €, par exemple.

Un matériau autorégénérant recouvrira l’intégralité de l’écran intérieur ou juste la zone de la charnière de l’iPhone pliable et « soignera » le pli en combinant la chaleur, la lumière et un stimulus électrique. Apple n’a fait aucune annonce officielle en ce sens, mais il se murmure que la firme de Cupertino teste depuis plusieurs mois des écrans pliables. Selon Ming Chi Kuo, l’iPhone Fold disposera d’un écran interne de 8 pouces, et se fermera en mode clapet, à l’instar du Galaxy Z Flip 4 de Samsung.