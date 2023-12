L’iPhone pliant arrivera en 2026, Apple promet qu’il sera très différent des concurrents

Un cadre dirigeant d’Apple annonce que le premier iPhone avec écran pliable sera officialisé en 2026. Pour compenser ce retard, la firme de Cupertino promet que sa proposition sera physiquement plus fine et plus légère. Reste à savoir comment Apple compte aussi se différencier au niveau de l’expérience offerte aux utilisateurs.

Les premiers smartphones pliables datent de 2019 : Galaxy Fold de Samsung, du Mate X de Huawei et du Razr 2019 de Motorola. Ils ont depuis été suivis par de nombreux produits tirant parti de cette technologie qui apporte de la modularité à un form factor qui en manque cruellement. Plus d’une quarantaine de modèles ont été commercialisés en quatre ans. Ils proviennent de Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi, OnePlus, Motorola, Vivo, Oppo ou encore . Une marque brille par son absence dans cette liste : Apple.

La firme de Cupertino n’a en effet jamais officialisé de téléphone avec un écran pliable. Elle a toujours présenté des iPhone « classiques », évolutions du premier smartphone dévoilé par Steve Jobs en 2007. Pourtant, des rumeurs sur un iPhone pliable circulent depuis plusieurs années. Nous évoquons le sujet dans nos colonnes depuis 2017 ! À l’époque, il s’agissait surtout de concepts créés par des designers s’appuyant sur des brevets théoriques. Bien sûr, certaines fuites plus récentes détaillaient les contours des prototypes imaginés par les designers d’Apple. Mais aucun d’eux n’ont dépassé ce stade.

Le premier iPhone pliable arrivera en 2026

Quand sera-t-il possible de profiter d’iOS avec un écran pliable ? La réponse vient enfin d’être officialisée. Un cadre dirigeant d’Apple a en effet annoncé que le premier iPhone pliable sera dévoilé en 2026, information relayée par nos confrères de l’édition coréenne d’Investir.com. Ces derniers expliquent que la firme choisira dans les prochains mois ces fournisseurs d’écran pliables et travaillera avec ces derniers pendant les deux prochaines années pour optimiser et peaufiner cette pièce maitresse d’un téléphone pliant. Parmi les candidats, vous retrouvez naturellement Samsung Display et LG Display.

Le premier iPhone pliant arrivera donc en 2026, certainement lors de la keynote que la firme organise chaque année en septembre. Il faudra donc attendre deux ans avant de découvrir les fruits des travaux du géant américain. Une attente presque inexplicable tant elle parait énorme pour le marché de la téléphonie. Pour justifier ce retard, qui s’accumule déjà depuis 2019, Apple annonce que son produit profitera d’un châssis beaucoup plus léger et beaucoup plus fin que ce que vous pouvez retrouver aujourd’hui dans un Galaxy Z Fold 5, un OnePlus Open ou un Honor Magic V2, par exemple. Cela sous-entend un travail sur la charnière et sur les matériaux qui composent l’écran. Voilà qui pique notre curiosité.

