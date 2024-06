Le mode jeu d’iOS 18 n’apportera rien de plus que le mode jeu d’Android

Apple introduit un mode pour booster les performances en jeu sur iOS 18. Android dispose d'une telle fonctionnalité depuis bien longtemps, et il ne semble pas que l'iPhone proposera mieux avec cette nouveauté.

Parmi la flopée d'annonces auxquelles on a eu droit lors de la conférence d'introduction de la WWDC 2024, Apple a présenté un mode de jeu (game mode) pour iOS 18. L'année dernière, la marque à la pomme avait déjà apporté une telle fonction aux Mac avec la mise à jour macOS Sonoma, voici que les iPhone en bénéficient également.

Longtemps boudé par Apple, le jeu vidéo fait son entrée en force sur l'écosystème Apple ces dernières années. Des efforts ont d'abord été consentis sur Mac, et c'est désormais sur iPhone que la firme de Cupertino veut faire jouer ses utilisateurs. De grosses productions comme Resident Evil 4 Remake et Assassin's Creed Mirage sont d'ailleurs disponibles nativement sur iPhone, sans passer par le cloud.

Un mode de jeu pour iOS 18, comme sur Android

Continuant de suivre cette logique, Apple pousse donc un mode de jeu avec iOS 18 afin d'améliorer l'expérience gaming sur iPhone. Celui-ci “optimise l’expérience de jeu grâce à des fréquences d’images plus constantes, en particulier pendant les longues sessions”. Pour ce faire, il réduit l'activité en arrière-plan pour allouer plus de ressources au jeu. Il va aussi réduire la latence lorsqu'une manette et des AirPods sont connectés à l'iPhone par Bluetooth.

Pour les utilisateurs d'iPhone qui ont l'habitude de jouer sur mobile, c'est une bonne nouvelle. Pour les habitués de l'écosystème Android, il est difficile d'y voir une quelconque innovation. Grâce à l'API Game Mode d'Android, tous les fabricants de smartphones ont déjà développé leur propre mode jeu sur leur surcouche respective, proposant à peu près ce qu'annonce Apple avec son game mode pour iOS. On remarque d'ailleurs qu'il n'est pas fait mention d'optimisations réseau pour le jeu en ligne ou de personnalisation des options du mode jeu sur iOS 18, ce que l'on retrouve sur bien des interfaces Android.

Hors IA et Apple Intelligence, on ne peut pas dire que nous ayons été impressionnés par les annonces d'Apple pour iOS 18. De nombreuses fonctionnalités présentées ne constituent qu'un rattrapage sur Android : personnalisation de l'écran d'accueil et des icônes des applications, refonte du centre de contrôle, les Rappels dans le Calendrier… et donc le game mode.